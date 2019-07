Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino?/ Web diviso “nelle storie beve birra”

Belen Rodriguez è davvero incinta di Stefano De Martino? Da settimane, si parla della presunta, seconda gravidanza di Belen che, però, per il momento non conferma e non smentisce anche se sui social sfoggia un fisico mozzafiato che difficilmente farebbe pensare ad una dolce attesa. Tuttavia, il dibattito si è riacceso in queste ore e a scatenarlo è stato un commento di Amedeo Venza che, sotto l’ultima foto pubblicata dalla showgir argentina, ha scritto: “tra pochi mesi arriva un altro Santiago”. Un commento che non è passato inosservato ai fans di Belen che hanno prontamente risposto ad Amedeo Venza facendo notare come la vita che sta conducendo in questo periodo sia poco adatta a quella di una donna in dolce attesa. Il motivo? Una birra che Belen si concederebbe durante le cene al ristorante con il marito Stefano De Martino.

BELEN RODRIGUEZ INCINTA DI STEFANO DE MARTINO? UNA BIRRA DIVIDE IL WEB

Una birra scatena il dibattito tra i fan di Belen Rodriguez. Da una parte c’è chi crede alla seconda gravidanza della showgirl argentina nonostante si conceda qualche birra quando va fuori a cena e, dall’altra, c’è chi considera i rumors infondati proprio perchè Belen non starebbe rinunciando a quelle bevande che sarebbero poco adatte ad una donna che aspetta un bambino. Al commento di Amedeo Venza che ha annunciato l’arrivo di un altro Santiago sotto la foto in cui Belen sfoggia la bellezza di suo marito Stefano e di suo figlio Santiago, infatti, i fans rispondono: “ma che dici? Ma se nelle storie beve birra…”, scrive Federica mentre Paola aggiunge – “è incinta o era uno scherzo? Poi, scusate l’ignoranza, ma una donna incinta non può bere un po’ di birra?”. C’è poi, chi ricorda come la birra, bevuta con moderazione, non faccia male: “una birra, ogni tanto in gravidanza, non fa male. Basta non esagerare“. Insomma, il dibattito è aperto: Belen è o non è incinta?

