Belen Rodriguez incinta di una bambina?/ Adriana Volpe svela tutto: scelto il nome

Belen Rodriguez sarebbe incinta di una bambina. A svelare il sesso del secondo figlio della swhogirl argentina che non ha ancora confermato, ma non ha neanche smentito la notizia è Adriana Volpe all’interno del programma “Ogni mattina” che conduce su Tv8. Durante la messa in onda della rubrica “Un Santo in paradiso” con il giornalista specializzato in cronaca rosa Sandro Pirrotta ha parlato della gravidanza della Rodriguez che, a quanto pare, aspetterebbe una bambina dal fidanzato Antonino Spinalbese al punto che avrebbe anche scelto il nome. Stando a quello che ha raccontato Pirrotta, infatti, Belen avrebbe deciso di chiamare la bambina che starebbe aspettando Tabita. Giovanni Ciacci, ospite in studio, avrebbe fatto notare come, in realtà, Belen non avrebbe confermato di essere incinta, ma sia la Volpe che Pirrotta avrebbero fatto capire di essere sicuri che la gravidanza sia in corso.

BELEN RODRIGUEZ INCINTA? LA DEDICA PER IL FIDANZATO ANTONINO SPINALBESE

Belen Rodriguez è incinta oppure no? A questa domanda non c’è ancora una risposta certa. Nonostante i rumors si rincorrano da tempo, la showgirl argentina non ha ancora confermato la notizia. Tuttavia, i fans e gli addetti ai lavori come il giornalista Sandro Pirrotta sarebbero sicuri della dolce attesa di Belen che, sui social, si è lasciata andare ad una bellissima dedica per il fidanzato in occasione del suo compleanno. Sempre più innamorata, la Rodriguez ha scritto: “Meriti qualcuno che vada in estasi ogni volta che sorridi, meriti qualcuno che ti distragga dalle tue preoccupazioni, meriti qualcuno che senta la tua musica quando avrai voglia di ballare, meriti qualcuno che ti abbracci forte, che ti tenga la mano stretta per mai lasciarla, meriti un mondo intero di coccole, di attenzioni, di sguardi complici, di infinite risate dentro mille tramonti. Sei l’anima più bella che abbia mai incontrato”, ha scritto la showgirl.



