Belen Rodriguez incinta e il nome è Penelope?/ Santiago su instagram “spoilera” ma…

È da mesi che si parla di una possibile seconda gravidanza per Belen Rodriguez. È dall’annuncio del ritorno di fiamma con Stefano De Martino che si ipotizza di un secondo figlio per la coppia. D’altronde, entrambi hanno confermato la volontà di allargare a breve la famiglia, magari con una femminuccia. E se finora la gravidanza è stata sempre smentita, l’ultima foto pubblicata su Instagram da Belen sembra lanciare u nuovo e chiaro indizio: la showgirl potrebbe davvero essere incinta. Nello scatto il protagonista è Santiago: il volto del bambino spunta da un letto che porta una scritta che è un nome femminile. “Penelope” è il nome inciso nel letto per bambini sul quale si trova nello scatto il figlio di Belen e Stefano.

Belen Rodriguez è incinta? Il web scatenato

Inutile dire che la foto pubblicata da Belen Rodriguez è parsa essere a gran parte del web la chiara conferma della gravidanza in atto. Quello della conduttrice argentina sarebbe per molti il chiaro indizio regalato in anteprima ai suoi quasi 9 milioni di follower. E i commenti sono esplosi in pochissimi secondi, eccone alcuni: “Sei incinta?? Questa è davvero la conferma che aspettavamo da tempo”; e ancora “Belen con questo indizio ci vuoi dire che sei in dolce attesa di una bambina?”, oppure “In effetti il modo di dirlo mi sembra un po’ strano, ma una foto simile può solo significare che sei in dolce attesa!” Vedremo se la Rodriguez o De Martino anche in questa occasione smentiranno il gossip oppure stavolta arriverà l’attesa conferma…





