Belen Rodriguez incinta/ “Ecco qual è il nome scelto per la figlia in arrivo”

Belen Rodriguez aspetta il suo secondo figlio. La showgirl è in dolce attesa e mancano ormai solo 4 mesi alla nascita di quella che, a quanto pare, sarà una femminuccia. Ma qual è il nome che la showgirl e il suo compagno Antonino Spinalbese hanno scelto per la loro bambina? Le prime indiscrezioni sul nome sono arrivate in diretta a OgniMattina, su Tv8, dove si è ipotizzato il nome Tabita. Nelle ultime ore è però Dagospia a svelare quello che è il nome scelto da Belen per la bambina. Ecco quanto scrive il noto portale: “La notizia della sua gravidanza circolava da tempo, che fosse una femmina lo aveva svelato Santo Pirrotta a “Ogni Mattina”. Belen Rodriguez si è messa in posa su Chi confermando di aspettare una bambina dal compagno Antonino Spinalbanese. Quando mancano quattro mesi alla nascita resta una sola domanda: come si chiamerà? A Milano gira voce che la baby Rodriguez potrebbe chiamarsi Celeste.”

Come si chiamerà la figlia di Belen e Antonino Spinalbese?

Celeste, dunque, sarebbe il nome scelto da Belen e Antonino Spinalbese per la figlia. Non c’è, però, ancora certezza, che arriverà solo quando i diretti interessati lo annunceranno. Solo pochi giorni fa, al settimanale Chi, la Rodriguez ha parlato del suo rapporto con Antonino, dichiarando: “Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia stabilità. Ogni volta che esce un articolo su di me si parte sempre dal passato e sembra che sia una donna instabile, ma ci ho messo tanto a togliermi il dolore di dosso.” La showgirl ha inoltre aggiunto: “Sono anni che vengo giudicata e ci soffro, chiunque preferirebbe avere un complimento piuttosto che una critica pesante. Ma poi l’unico ragionamento sensato è che sono pregiudizi o giudizi che non sono mai una cosa bella, intelligente, perché chi li emette non vive con me e non sa cosa io abbia provato.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA