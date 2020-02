Belen Rodriguez incinta?/ Foto, “La vida”: donna col pancione fa impazzire i fan

Belen Rodriguez di nuovo incinta? Il gossip sulla presunta gravidanza della showgirl argentina prosegue senza sosta, complici anche una serie di scatti pubblicati su Instagram dalla stessa compagna del ballerino Stefano De Martino. L’ultimo, postato solo pochi minuti fa, ritrae un’immagine piuttosto eloquente ed una didascalia altrettanto significativa. Nell’immagine la statua di una donna, di profilo, con un vistoso pancione che tiene stretto tra le mani. “La vida”, scrive la Rodriguez, lanciando quello che a molti suoi follower è apparso come un messaggio neppure tanto in codice. E’ possibile che Belen sia nuovamente in dolce attesa, a distanza di sei anni dalla nascita del primogenito Santiago? I suoi follower sembrerebbero esserne certi e si sono già precipitati a commentare con emoji a cuore e occhi sognanti. “Tanti auguri bellissima”, si spinge a commentare qualcuno, mentre altri preferiscono attendere la conferma da parte della diretta interessata. Indubbiamente la foto ha scaturito dei legittimi dubbi che vanno ad aggiungersi ai precedenti messaggi criptati postati nei giorni scorsi dalla showgirl che, all’età di 35 anni, potrebbe essere a diventare una mamma bis.

BELEN RODRIGUEZ INCINTA? IL PRECEDENTE SCATTO

Belen Rodriguez e Stefano De Martino diventeranno presto genitori di un secondo bebè? Il gossip torna ad interrogarsi prepotentemente sulla presunta gravidanza della popolare showgirl che, dopo la sua storia super chiacchierata con Andrea Iannone aveva deciso di tornare sui suoi passi e riprovarci con l’ex marito, complice anche una chiacchierata avuta tempo prima con il fratello Jeremias. I due sono così tornati ad essere una famiglia e l’arrivo di un secondo figlio potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta. Il desiderio di maternità Belen lo aveva già paventato nella passata edizione di Tu si que vales, quando ad una delle piccole concorrenti aveva sussurrato parole toccanti che non erano passate inosservate: “Ma sei bellissima, un giorno farò una bambina come te”. Solo ieri, prima dell’ultimo scatto sospetto, la Rodriguez aveva pubblicato una ulteriore foto che nuovamente fatto parlare di una presunta gravidanza. Il soggetto dello scatto era stata la sua stessa ombra, in cui di profilo dava l’idea di un pancione. “E poi arriva un momento preciso nella vita in cui addirittura la tua ombra riflette perfettamente chi sei”, aveva scritto Belen, lasciando libera interpretazione ai suoi fan che, ancora una volta, erano tornati a domandarsi se per caso fosse incinta.

Visualizza questo post su Instagram 𝐿𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑎 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 19 Feb 2020 alle ore 9:57 PST





