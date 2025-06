Belen Rodriguez fan sfegatata di Olly. La showgirl argentina, infatti, sembra non riuscire a fare a meno della musica del vincitore del Festival di Sanremo 2025. In particolare, negli ultimi giorni, Belen ha condiviso numerosi video sui social con in sottofondo alcune delle sue canzoni più recenti. Al che, ha voluto taggare direttamente l’artista genovese, accompagnando il tutto con un messaggio ironico: “Non ti offendere, ma da giorni sei il mio sottofondo. Non riesco a smettere.” Al che, il cantante non ha tardato a notare le storie e ha prontamente risposto: “Non mi offende assolutamente.”

Una replica che è particolarmente piaciuta alla Rodriguez, la quale ha prontamente repostato il messaggio dell’artista nelle sue storie Instagram, aggiungendo un cuore rosso. Neanche a dirlo, questo botta e risposta ha subito attirato l’attenzione del web, facendo il giro dei social. Immediatamente, c’è chi ha pensato ad un possibile flirt tra di loro, considerando che entrambi sembrano essere attualmente single.

Belen Rodriguez fan di Olly: lo scambio social

Solo pochi giorni fa, Belen Rodriguez ha rimarcato di essere single, dichiarando sui social: “Sono sposata con me stessa“. Inoltre, la conduttrice si sta preparando a passare l’estate circondata dalle amiche e dai figli, svelando di essere finalmente serena. Lo scorso anno, infatti, ha vissuto dei periodi difficili, mentre ora sembra aver ritrovato il suo centro. Tuttavia, il gossip continua ad essere protagonista della sua vita e, anche un semplice messaggio ad Olly, può scatenare nuove voci di possibili flirt.

Dal canto suo, il cantante genovese sembra essere libero, dopo aver smentito la presunta storia d’amore con Gaia Gozzi, con la quale è stato visto in più occasioni. Ad ogni modo, bisogna sottolineare che si tratta solo di supposizioni e che, probabilmente, Belen ha solo voluto esprimere la sua ammirazione per la musica del vincitore di Sanremo.