“Belen Rodriguez insieme ad Andrea Iannone? No”/ Il paparazzo rivela “ora lei è…”

L’argomento caldo del giorno (e della settimana) è sicuramente Belen Rodriguez. La showgirl argentina continua ad attirare l’attenzione di tutti perché il pubblico si chiede adesso il perché dell’addio con Stefano de Martino dopo la riconciliazione che ha fatto sognare tra le possibilità di nozze bis e l’arrivo di un fratellino per Santiago. Tutto è sfumato qualche giorno fa quando i due hanno finito col discutere animatamente, almeno secondo il gossip e i vicini, fino a lasciarsi, e adesso? Lui è di stanza a Napoli dove si sta preparando per Made in Sud mentre lei è rimasta a Milano, fino a qualche giorno fa, finendo anche nello stesso locale in cui era arrivato Andrea Iannone dando così adito a illazioni e gossip che lei stesso ha smentito dicendosi stufa di queste cose e “mettendoci la faccia”. A conferma di tutto questo sono arrivate le parole di un paparazzo, Alan Fiordelmondo, che intervenendo nel programma Viaradio di Francesco Fredella su RTL 102.5, e poi a Libero, ha svelato alcune chicche sull’attuale momento che Stefano de Martino e Belen Rodriguez stanno vivendo.

LA VERITA’ SU BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE AVVISTATI NELLO STESSO LOCALE

In particolare, il paparazzo ha confermato che la showgirl argentina si è lasciata alle spalle la bella Milano per andare a Bergamo in un resort che la sta ospitando in questi giorni insieme ad un gruppo di amici e al piccolo Santiago, lo stesso che vediamo come location delle sue ultime storie: “Belen Rodriguez in auto si è diretta verso la Bergamasca”, rivela Alan Fiordelmondo, che conferma anche che dopo quel piccolo “incidente” di qualche sera fa, di Andrea Iannone non c’è più stata traccia nella vita della showgirl. Già nei giorni scorsi il pilota, parlando di Giulia de Lellis, si era detto poco propenso a tornare sui suoi passi e, a quanto pare, anche per Belen il discorso è uguale, scopriremo nei prossimi giorni se e quando Stefano de Martino dirà la sua “mettendoci la faccia”.



