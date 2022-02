Belen Rodriguez insultata da un’automobilista/ “Sono scesa e ho urlato…”

Belen Rodriguez ha ammesso di aver perso il controllo. La showgirl ha rivelato di essersi attaccata con un’altra automobilista qualche tempo fa mentre si trovava in giro in macchina. Belen si è poi pentita della reazione che ha avuto. La showgirl ha raccontato l’episodio in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Purtroppo mi è capitato mentre ero alla guida e non bisognerebbe mai farlo. Sono scesa e ho urlato a una che mi aveva detto delle cose terribili: ‘Ora me le ridici’. Si è proprio spaventata e non credo che lo farà mai più”. La 37enne è scesa dall’auto per rispondere a tono a una donna che l’aveva pesantemente insultata. Belen Rodriguez è ora al timone del programma “Le Iene” assieme a Teo Mammucari.

Un’emozione incredibile per la showgirl argentina che è rimasta stupita dalla chiamata di Davide Parenti: “Appena ho provato la divisa nera mi sono messa a piangere. Mi sono emozionata. E’ un programma che sognavo di fare da sette anni. Quando ho visto il nome di Davide Parenti sul cellulare mi sono emozionata. Mi ha chiesto di essere me stessa, di parlare come faccio con le amiche a casa, senza intonazioni o impostazioni della voce”. Un impegno importante per Belen che ha concluso: “Quando indossi quella divisa hai una responsabilità, diventi un passaggio tra il problema da affrontare e la soluzione da cercare”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati sorpresi insieme durante un romantico weekend. La coppia è stata paparazzata dal Settimanale Chi in un resort in Franciacorta. La showgirl argentina aveva fatto sapere che con Stefano De Martino c’era stato un riavvicinamento: “Con Stefano ci vediamo non è una novità. La nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film: avrà detto tutto quando non ci sarò più. Non voglio sembrare egoista, ma oggi penso prima a me e ai miei figli. Se non sono contenta io per prima, è difficile che riesca a trasmetterlo a loro. Basta soffrire, non voglio più farlo, se una cosa non va, non va. Ho sbagliato tanto perché sono un’entusiasta ed è lì che ho sbagliato, nel fare le cose subito. Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, alla fine faccio male anche a me”.

Le immagini pubblicate farebbero pensare ad un vero e proprio ritorno di fiamma nonostante De Martino giorni fa lo abbia smentito cercando di ridimensionare la situazione. De Martino aveva infatti lasciato credere che questo riavvicinamento fosse dovuto solo alla presenza di Santiago ma a quanto pare c’è dell’altro. Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono apparsi complici e un dettaglio non è passato inosservato, le mani intrecciate.



