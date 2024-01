Belen Rodriguez: “Io come Ilary Blasi? Lei è stata più forte”/ “Quando ho parlato dei tradimenti…”

Belen Rodriguez e il paragone con Ilary Blasi

Belen Rodriguez e Ilary Blasi si sono ritrovate a dover rimettere a posto le rispettive vite dopo aver chiuso il matrimonio. Ilary ha detto addio a Francesco Totti dopo 20 anni d’amore e tre figli e Belen ha chiuso il matrimonio con Stefano De Martino dopo vari alti e bassi. In tanti hanno paragonato la storia di Ilary a quella di Belen che, sulle pagine del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 10 gennaio, svela perché si considera meno forte della collega.

“Le nostre situazioni sono più vicine di quanto immaginate. Lei è stata più brava a gestire il dolore, è stata forte, ha avuto più testa, io mi lascio trascinare. Lei ha un’altra cultura ma anche la sua è una forma di difesa, anche lei si sta proteggendo, anche lei starà soffrendo tantissimo”, le parole di Belen.

Belen Rodriguez e i tradimenti

Belen Rodriguez, nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha ripercorso gli ultimi mesi della sua vita svelando di aver ricevuto nuovamente le attenzioni del passato solo nel momento in cui ha parlato dei tradimenti. “Vi siete mai chiesti perché quando stavo male nessuno parlava di me e quando ho detto di essere stata tradita sono venuti fuori i titoloni sui giornali?“, chiede Belen a Valerio Palmeri, il giornalista di Chi che l’ha intervistata.

“Perché fa comodo, ma fa comodo agli altri non a me, io voglio liberarmi del pregiudizio del gossip, ma si parla solo di questo. Nessuno ha avuto il cuore di preoccuparsi perché stavo male, perché stavo dimagrendo, perché avevo perso otto chili, portava più acqua parlare dei tradimenti. Dopo che ne ho parlato si sono triplicate le visualizzazioni su Instagram perché la gente gode quando qualcuno soffre e questo fa fare clic perché è la società che è così. Ma posso dire? Mi fa schifo. Quando sono stata male non mi ha scritto nessuno ed ero sull’orlo della vita“, conclude.

