Belen Rodriguez “Io e Stefano lavoriamo ad altro figlio”/ “Santiago da nonna e noi…”

Nonostante le preoccupazioni legate all’emergenza Coronavirus, Belen Rodriguez e Stefano De Martino starebbero pensando di allargare la famiglia e dare un fratellino o una sorellina a Santiago. E’ stata la showgirl 35enne a rivelarlo tra le pagine del settimanale Chi, raccontando la loro quarantena e rivelando: “Stefano e io lavoriamo per un altro figlio”. La coppia sta trascorrendo questo momento di forte crisi sanitaria in famiglia, insieme al primogenito Santiago, ma nonostante questo riuscirebbero comunque a ritagliarsi i loro sacrosanti momenti di intimità. “Abbiamo la fortuna che mia mamma (Veronica Cozzani, ndr) abita nel nostro stesso palazzo e, quindi, possiamo lasciarle Santiago per qualche ora e avere momenti nostri”, ha raccontato la showgirl argentina. A quanto pare insieme a Stefano sono ormai riusciti a ritrovare il feeling di una volta. Il ballerino sa certamente come conquistarla, almeno stando alle parole della stessa showgirl: “Ieri Stefano mi ha fatto recapitare un mazzo di rose e mi ha preparato la colazione”. Dopo il ritrovato rapporto con il marito la Rodriguez ha ribadito: “A me piacerebbe un altro figlio”.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO SOGNANO SECONDO FIGLIO

La quarantena da Coronavirus potrebbe rappresentare per Belen Rodriguez e Stefano De Martino l’occasione per trasformare il loro sogno di diventare genitori bis in realtà. La showgirl argentina ha certamente compreso di stare molto bene insieme al ballerino: “Siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo perché il mondo ci condiziona, lo abbiamo capito tutti in questa quarantena, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo in casa, perdendoci le cose fondamentali”. Provenendo entrambi da famiglie particolarmente unite, sanno quanto sia importante condividere felicità e difficoltà. Oltre a lavorare per allargare la famiglia però, Belen pensa anche a tenersi in forma come evidenziano le Instagram Stories della showgirl in cui si allena seguendo i tutorial sul pc, tentando quindi di non perdere la forma durante questo momento di isolamento necessario imposto per contrastare la diffusione del Coronavirus.



