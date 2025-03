Sabato 15 marzo, Belen Rodriguez è stata ospite di Tv Talk su Rai 3. Dopo un anno di assenza dal piccolo schermo, l’argentina è tornata in televisione approdando su Discovery alla guida di due programmi: Amore alla prova – La crisi del settimo anno e Only Fun – Comico Show. Durante l’intervista, la conduttrice ha parlato con Mia Ceran della sua nuova avventura sul Nove/Real Time, rispondendo anche a diverse domande sulla sua lunga carriera. Tra queste, la Ceran le ha chiesto se, in questi anni, le avesse mai dato fastidio l’essere sempre definita “showgirl” e non prettamente “conduttrice“.

“Se ti definiscono showgirl, tu sei contenta o ti offendi?”, le ha chiesto la conduttrice. A quel punto, Belen ha spiegato di non considerare il termine offensivo, poiché indica una donna poliedrica, capace di fare più cose insieme e non solo di condurre. “E io mi sento di saper fare più cose nel mio lavoro”, ha detto. Tuttavia, ha sottolineato un aspetto importante, ovvero la disparità di trattamento tra uomini e donne in questo settore: “L’uomo anche se è poliedrico, subito lo chiamano conduttore. Con noi fanno più fatica, anche se adesso che ho fatto 40 anni qualcuno mi ha detto finalmente conduttrice”.

Belen Rodriguez ospite a Tv Talk: la presunta stoccata a Stefano De Martino

Insomma, quello espresso da Belen Rodriguez è un concetto più che valido, considerando che, in tutti i settori, le donne devono affrontare maggiori difficoltà rispetto agli uomini per affermarsi. Tuttavia, alcuni hanno colto nelle sue parole anche una possibile frecciatina verso il suo ex marito, Stefano De Martino. Nonostante abbia iniziato la carriera da presentatore molto dopo Belen, Stefano è riuscito ad ottenere rapidamente maggiore credibilità, venendo riconosciuto fin da subito come un conduttore. Eppure, anche lui è un artista poliedrico, visto che, oltre a condurre, balla e canta.

Ad ogni modo, questa è una supposizione fatta dagli utenti ed è probabile che Belen non avesse alcuna intenzione di lanciare una stoccata all’ex marito. Infine, sempre a Tv Talk, la Rodriguez è tornata a parlare della famosa imitazione fatta da Virginia Raffaele su di lei. Senza peli sulla lingua, la conduttrice ha confessato di non apprezzare questa parodia, ritenendola a tratti volgare: “Si chinava verso la telecamera con la gonna corta, e io non l’ho mai fatto”.