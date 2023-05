Belen Rodriguez, la dedica alla figlia Luna Marì/ “La bambina più bella che ho visto”

Belen Rodriguez e l’amore per la figlia Luna Marì: lo scatto e la dedica

Belen Rodriguez, come tutte le mamme è innamorata dei suoi figli Santiago, avuto con il marito Stefano De Martino, e Luna Marì, avuta con Antonino Spinalbese. Non è la prima volta che la showgirl scrive bellissime dediche per i suoi bambini e questa volta è rivolta proprio alla piccola.

Emma Marrone cade in diretta a Le Iene/ Belen Rodriguez:"Dillo che l’hai fatto per farmi sentire meglio"

“Sei la bambina più bella che abbia mai visto” scrive Belen Rodriguez a corredo di una foto di Luna Marì con il volto leggermente imbronciato. Visino angelico, capelli biondissimi e occhi di ghiaccio, la bambina della conduttrice è bellissima ed è sempre più somigliante ad Antonino Spinalbese. La piccola ha anche un bel rapporto con Stefano De Martino che, come lui stesso ha dichiarato in un’intervista, lo chiama “zio”.

Emma Marrone e Belen Rodriguez: abbraccio a sorpresa/ Foto per le Iene: web in tilt

Belen Rodriguez colpita da “un male oscuro”: l’indiscrezione

Belen Rodriguez, secondo il settimanale Diva e Donna, sta affrontando una crisi personale e professionale: “Stefano solo tu puoi guarirmi dal mio male oscuro…” si legge. A quanto pare il motivo sarebbe l’avanzare dell’età e la paura di essere surclassata da nuove soubrette.

“Starebbe iniziando a fare i conti con i segni del tempo…Sentirebbe di non essere più quella di una volta” si legge. Questo avrebbe ripercussione anche nel suo lavoro considerando che “se solo qualche anno fa spopolava in trasmissione tv e riviste, nell’ultimo periodo invece stanno emergendo nuove promettenti starlette più giovani di lei”. E ancora: “La situazione di disagio vissuta da Belen, però, potrebbe riguardare, seppur indirettamente, anche il marito con cui i ruoli sembrano essersi invertiti…La star in casa adesso è lui”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo in crisi?/ Una foto scatena il gossip

© RIPRODUZIONE RISERVATA