Belen Rodriguez, nuova 'mossa controversa' dopo le maschere vaginali: nome della figlia Luna Marì diventa un marchio registrato: pronta linea di vestiti

Dopo le maschere vaginali ed il primo post più che esplicito per pubblicizzarle che hanno già creato scompiglio e polemiche, Belen Rodriguez ha registrato il nome della figlia Luna Marì come marchio e ben presto avrà una sua marca di vestiti. La notizia non è stata lanciata direttamente dalla showgirl argentina. A riportarla è l’account Instagram di Affari e Maranza, che è appunto un profilo social specializzato in influencer economy. A soli quattro anni, dunque, la figlia di Belen Rodriguez ed Antonio Spinalbese avrà una linea di moda tutta sua.

Scendendo nel dettaglio, infatti, sempre stando a quanto riporta l’account sopra menzionato, la società di Belen, The Family Factory Srl, si è riservata i diritti dalla produzione alla vendita con il nome della figlia Luna Marì una lunga serie di articoli che vanno dalle magliette alle felpe, alle gonne, dalle magliette alle felpe, passando persino dalla biancheria intima e non solo capi d’abbigliamento ma anche oggetti e molto altro. seguendo il trend che spopola negli ultimi anni soprattutto degli influencer dei ‘baby trend’. E così Luna Marì diventa a tutti gli effetti un’etichetta commerciale.

Il nome di Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez diventa un marchio registrato: fioccano le critiche

Belen Rodriguez per il momento non ha ancora annunciato il lancio del nuovo brand con il nome della figlia, ma se già la sua linea di make up e skin-care, soprattutto le maschere vaginali, stanno facendo discutere alimentando anche aspre polemiche e critiche non è difficile ipotizzare che critiche e polemiche travolgeranno anche la linea Luna Marì quando verranno pubblicizzati i primi prodotti. Sono in molti, infatti, a definirla una ‘mossa d’affari controversa’. Nel frattempo, in molti si chiedono cosa ne pensa Antonino Spinalbese del fatto che il nome della figlia Luna Marì sia diventato un brand ma l’ex gieffino per il momento ha scelto la via del silenzio.