Belen Rodriguez, la foto di Luna Marì che dorme scatena le critiche/ “È pericoloso”

Per Belen Rodriguez questa è un’estate davvero speciale. La nascita di Luna Marì è stata una ventata di grande gioia per tutta la famiglia Rodriguez che ora non riesce a staccarsi dalla piccola. Insieme stanno infatti trascorrendo dei giorni di vacanza, che Belen alterna ai suoi impegni con Tu sì que vales. E tra un momento e l’altro regala ai follower istanti della sua quotidianità e, soprattutto, della piccola Luna. Ultimo scatto della bimba postato su Instagram la vede dormire beatamente. Una foto che, inaspettatamente, ha però scatenato delle critiche nei confronti della showgirl. Il motivo? Il cuscino posato sulla testa della piccola. Un dettaglio che ha allertato alcuni dei follower di Belen, che le hanno dunque fatto notare che per i neonati è una cosa piuttosto pericolosa.

Ecco allora che tra i commenti alla foto si legge: “Povera piccola”, c’è chi infatti specifica che “È pericoloso farla dormire così, rischia di morire“; o ancora chi la esorta “Non la far dormire con la testa sotto al cuscino”. D’altronde, è effettivamente sconsigliato far dormire i neonati con l’utilizzo di cuscini, in quanto oltre a poter impedire di sentire il pianto del bimbo, potrebbero nel più terribile dei casi causarne il soffocamento. Da qui, dunque, la preoccupazione di molto utenti per lo scatto in questione. Molti, però, anche i complimenti per la dolcezza e la bellezza di Luna Marì: “Che bimba meravigliosa!”, ha scritto una utente, “Ho provato a cliccare più volte ma mi fa mettere sempre e solo un cuore! Queste foto sono di una dolcezza infinita…i bimbi riempiono davvero il cuore!”, ha sottolineato un’altra fan.

