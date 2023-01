Belen Rodriguez, la mamma Veronica contro le critiche/”Troppo magra? E’ così perché…”

Belen Rodriguez, preoccupazione social per la “troppa” magrezza

Parlare della bellezza di Belen Rodriguez è ormai cosa scontata; il suo fisico mozzafiato, documentato dai social e dalle sue presenze televisive, rasenta l’inverosimile. Eppure, come da lei stesso raccontato è tutto frutto di un assiduo allenamento, cura del corpo e particolare attenzione dal punto di vista della dieta alimentare. Le ultime foto pubblicate sui social hanno però fatto scattare una particolare preoccupazione nella mente dei fan.

Alcuni utenti hanno infatti commentato gli ultimi post di Belen Rodriguez commentando in maniera quasi preoccupata la presunta estrema magrezza della presentatrice. Tra parole più dure e critiche più leggere, il parere di alcuni fan è sembrato alludere alle abitudini forse troppo ferree dal punto di vista della dieta. Chiaramente, quando si tratta di mangiare entrano subito in gioco le mamme; è dunque intervenuta Veronica Cozzani, madre della showgirl, che in maniera perentoria ha spento ogni genere di polemica.

Veronica Cozzani replica alle accuse degli haters: “E’ bella così!”

Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez, non ha usato particolari giri di parole nel tentativo di azzerare le presunte accuse sull’eccessiva magrezza della figlia. “Lei è così! E’ per quello che è così bella, ha le gambe di una ragazza“. Questa la risposta della donna a chi ha inveito contro la showgirl argentina per la mancanza di forme o per le gambe considerate troppo snelle. D’altronde, la stessa Belen ha più volte raccontato come il suo fisico sempre in forma sia semplicemente frutto di una routine sana ed equilibrata.

Belen Rodriguez infatti, in numerosi post sui social, appare spesso intenta a consumare cibi anche piuttosto calorici, a dimostrazione di come il suo segreto non sia la carenza di cibo. Anzi, il suo apporto calorico è bilanciato da consuete passeggiate, costante attività fisica e ordinari trattamenti di bellezza che l’hanno resa anche oggi, a 38 anni, tra le donne più belle e avvenenti della televisione italiana.











