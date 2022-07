Belen Rodriguez, la mamma zittisce haters: la sua verità Antonino Spinalbese/ “Si sbaglia e ci si rialza”

Belen Rodriguez e l’ex Antonino Spinalbese al centro del gossip: la rottura divide l’opinione del web

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non sono più una coppia da diversi mesi e il loro amore è naufragato poco tempo dopo la nascita della loro creatura, Luna Marie, eppure i due ormai ex sono ancora oggi al centro dell’attenzione mediatica. Antonino è rumoreggiato tra i papabili concorrenti del Grande fratello vip 7 condotto da Alfonso Signorini, con ogni probabilità in partenza il prossimo settembre 2022, e Belencita non vedrebbe di buon occhio la possibilità che l’ex hairstyler possa essere in trattative per un ingaggio nel cast del reality dei vip. Secondo i beninformati del gossip, Belen non potrebbe accettare l’idea che Antonino sia disposto a spifferare tra le mura della Casa più spiata d’Italia i dettagli del loro privato e quindi a rispondere alle curiosità generali sul trascorso amoroso dell’ormai ex coppia, unitamente al loro privato con Luna Marie e il resto della famiglia allargata che gli ormai ex formano insieme all’ex marito storico dell’argentina, Stefano De Martino con cui la Rodriguez è tornata a fare coppia fissa.

Inoltre, proprio a margine di uno scatto che l’argentina ha condiviso su Instagram, che la immortala in un bacio con Stefano De Martino, non si sono fatti attendere i commenti del web divisi a metà tra quelli benevoli dei fan della ritrovata coppia di genitori di Santiago e critiche, come un commento che menziona Antonino Spinalbese e a cui ha replicato la madre di Belencita.

La replica di Veronica Cozzani alle critiche social su Belen Rodriguez

“L’amore vince su tutto”, ha riportato per iscritto un utente sotto il post divisivo che si dibatte in queste ore e un altro internauta ha replicato al veleno sulla showgirl argentina tacciandola di superficialità in amore: “Ma l’amore su cosa vince? Ha fatto una figlia con un altro uomo con leggerezza, mah!”. Una dura critica, che la madre dell’argentina, Veronica Cozzani, ha così stigmatizzato pubblicamente: “Cosa vuol dire? Questo si chiama vivere! Si cade, si sbaglia e ci si rialza tutte le volte che è necessario farlo! Questo è vivere”.

Insomma, la madre della showgirl sembra difendere a spada tratta Beln Rodriguez da chi sostiene che Luna Marie sia figlia di un errore dettato da una storia basata sull’attrazione fisica con Antonino. In ogni caso Belencita è tornata tra le braccia dell’ex marito, segno che tra lei e Stefano De Martino l’amore non è mai tramontato.











