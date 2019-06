Belen Rodriguez/ La showgirl hot su Instagram: un video fa impazzire i fan

Scene di passione e di grande amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Non c’è giorno in cui la nota conduttrice e showgirl argentina non posti sul suo profilo Imstagram qualche immagine romantica o passionale che, puntualmente, scatena i commenti dei fan. È ciò che è capitato anche nelle ultime ore. Belen ha infatti postato un video che la vede seduta sul letto accanto a suo marito Stefano De Martino. I due sembrano posare per una campagna pubblicitaria ma gli sguardi che si scambiano sono ben altro che finti. Grande passione, invece, quella che traspare dalle immagini per il ballerino e la bella argentina che stanno vivendo un momento davvero speciale. Segue un altro video molto dolce in cui, tra mamma e papà, è arrivato anche Santiago che viene abbracciato con grande dolcezza.

BELEN RODRIGUEZ, VIDEO HOT CHE FA IMPAZZIRE IL WEB

Dopo le brevi immagini di passione con Stefano De Martino e di grande dolcezza con Santiago, Belen Rodriguez fa però impazzire i fan. Il video che segue la vede senza veli, coperta soltanto da un abito in rete che fa trasparire tutto. Brevi immagini ma molto sexy quelle postate dalla Rodriguez su Instagram, dove si intravede senza particolari difficoltà il seno. Bellissima, sensuale e in grande forma, Belen lascia di stucco i suoi follower. “Così però ci fai svenire. Sei meravigliosa” scrive un fan; e ancora “Mamma, donna, conduttrice fantastica. Belen sei unica” scrive un altro; “Belen sei fantastica, troppo sexy, ma come fai ad essere così perfetta?” si chiede invece un’altra sostenitrice della showgirl argentina.





