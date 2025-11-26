Belen Rodriguez rompe il silenzio sull'intervista che l'ha messa in difficoltà e che ha allarmato i fan spiegando cos'era successo poco prima.

Quella con Vanity Fair doveva essere un’intervista tranquilla, leggera, simpatica con un racconto a cuore aperto da parte di Belen Rodriguez che è sempre stata molto schietta e diretta con il pubblico, ma sul palco dell’evento di Vanity Fair Stories, la showgirl argentina non è apparsa nella sua forma migliore. Belen si mostra in difficoltà durante l’intervista al punto da doversi fermare diverse volte a causa delle difficoltà incontrate nel rispondere alle domande. Il video dell’intervista è diventato così virale sul web preoccupando i fan che, sui social, hanno commentato l’accaduto.

Poche ore dopo l’intervista e la diffusione del filmato in questione, la Rodriguez ha così rotto il silenzio e, attraverso una sere di video pubblicati tra le storie del suo profilo Instagram, ha fatto chiarezza spiegando di non essere apparsa in splendida forma a causa dei calmanti presi poco prima di salire sul palco.

Le parole di Belen Rodriguez dopo l’intervista che ha preoccupato il web

Belen Rodriguez esordisce spiegando che è giusto, per i presenti all’evento, spiegare cos’è successo. La showgirl, come ha sempre fatto, sottolinea di non aver mai nascosto di aver sofferto di attacchi di panico e di depressione. Belen racconta di aver avuto diversi attacchi di panico con cui è difficile convivere rivelando che, prima dell’intervista con Vanity Fair, era sola in casa quando ha avuto un attacco di panico e, per riprendersi, ha preso un calmante. “Poi ne ho preso un altro e poi ne ho preso un altro”, racconta la showgirl.

L’effetto dei calmanti le ha creato una confusione importante che non ha potuto nascondere sul palco dell’evento. Belen conclude che non è facile per lei aprirsi e accettarsi con tali fragilità soprattutto se si svolge un lavoro pubblico. Belen, così, sottolinea che, pur non essendo stata al top della forma, voleva essere presente all’evento di Vanity Fair svelando che, in altre occasioni, non si è presentata ad alcuni eventi di lavoro proprio per non mostrarsi in quelle condizioni.