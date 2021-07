Belen Rodriguez lancia il suo brand di tute e cappotti/ Sito in tilt e polemiche!

Belen Rodriguez e i suoi fratelli Cecilia e Jeremias hanno lanciato ufficialmente la loro collezione di abbigliamento, Hinnominate. “Un bellissimo progetto che nasce dall’amore e dall’unione con i miei fratelli”, ha scritto Belén in un post Instagram, pubblicato ieri 27 luglio. Una linea di cappotti e tute over che è piaciuta tantissimo a tanti fan della Rodriguez. Tant’è che in poche ore il sito da cui è possibile acquistarli è andato in tilt, creando dunque dei disagi a chi ha poi cercato di comperare i loro capi d’abbigliamento. Belen è allora intervenuta, spiegando la situazione: “Siete in tantissimi, stiamo lavorando per fare in modo che gli acquisti siano più facili e veloci. Spero che vi piaccia la collezione”, ha detto la Rodriguez.

Belen Rodriguez in gran forma dopo il malore/ Tornata sul palco di Tu si que vales!

Belen Rodriguez, quali sono i prezzi del brand Hinnominate?

Il disagio creato dal sito in tilt ha scatenato un po’ di polemiche da parte dei fan, motivo per il quale Belen ha deciso di intervenire in prima persona. Al contempo, tantissimi i commenti positivi per i capi della collezione. “La collezione è molto bella, complimenti a tutti e tre”, ha scritto un follower. E ancora “Sono tutti bellissimi”; “Bravi, davvero dei capi molto belli e originali”, ha notato qualcun altro. Ma quali sono i prezzi? Si tratta di una collezione alla portata di tutte le tasche oppure no? Spulciando sul sito, si vedono capi dal costo di 29 euro come maglie e capi molto più cari, di 279 euro, se parliamo invece di cappotti. Per ora, comunque, la collezione sembra essere un successo.

Luna Marì indossa il vestito disegnato da mamma Belen/ Il significato nascosto...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

LEGGI ANCHE:

Belen Rodriguez sta male "Fatte tre flebo"/ "Sto meglio, ma ho una faccia tremenda"

© RIPRODUZIONE RISERVATA