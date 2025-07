Belen Rodriguez fa impazzire il web pubblicando una foto in cui indossa una maschera vaginale, prodotto del suo marchio: la reazione della mamma

Belen Rodriguez lancia la sua maschera intima e lo fa indossandola lei stessa e pubblicando la foto decisamente piccante su Instagram. Chi segue la celebre conduttrice e showgirl argentina sa che da qualche tempo ha lanciato la sua linea di make up e cosmetici. Tra i prodotti lanciati dal suo marchio Rebeya c’è anche una maschera vaginale, che va applicata alle zone intime e tenuta in posa per alcuni minuti così come si usa fare per quelle in stoffa per il viso.

Per il lancio promozionale, Belen ha pubblicato non solo un filmato pubblicitario che la vede protagonista, ma ha anche deciso di indossarla personalmente, mostrandosi così anche su Instagram senza veli (solo con la maschera). Inutile dire che lo scatto ha scatenato la reazione del web, manifestatasi con migliaia di like e commenti al post pubblicato dalla showgirl.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez infiamma il web mostrandosi con la maschera intima: la reazione di mamma Veronica

Molte donne hanno apprezzato il prodotto lanciato da Belen Rodriguez, chiedendo ulteriori spiegazioni alla diretta interessata che si è allora prodigata a spiegarne meglio l’utilizzo e l’utilità in alcune storie pubblicate su Instagram. C’è però anche chi ha ironizzato sullo scatto hot, facendo notare la presenza, nella foto, di “due farfalline”, visto il ben noto tatuaggio di Belen nelle zone più intime. Tra i tanti commenti spicca però anche quello di sua mamma Veronica Cozzani. È ben noto che la donna sia sempre pronta a supportare e appoggiare le scelte fatte dalla figlia maggiore, e così è stato anche per la pubblicazione di questa foto piccante, da lei commentata con un ‘azz’ con tanto di emoticon del fuoco. Una cosa comunque è certa: anche in questo caso, Belen è riuscita ad attirare l’attenzione.

