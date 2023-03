Belen Rodriguez lancia una linea di vestiti, i fan: “Costano troppo”/ Mamma Veronica…

Belen Rodriguez e la nuova linea di vestiti

Belen Rodriguez non si ferma più. Oltre a lavorare in tv, la showgirl argentina continua a dedicarsi all’attività imprenditoria. Insieme alla linea di costumi Me Fui che ha creato con la sorella Cecilia, Belen ha lanciato una nuova linea di vestiti che, tuttavia, sta scatenando diverse critiche sui social per i presunti prezzi troppo alti. “MAR DE MARGARITAS… Dei vestiti semplici che sono eccellenti nella loro vestibilita, cioè! Ci ho lavorando tanto sulle forme che il vestito vi regalare! #fidatevi #nevadofiera (io utilizzo la small)”, scrive su Instagram una Belen super orgogliosa del proprio lavoro.

Belen pubblica tali parole insieme ad una serie di foto in cui vengono mostrati alcuni modelli degli abiti che vengono indossati anche dalla showgirl che ha scelto di realizzare una linea con taglie diverse per accontentare le necessità di ogni donna. Tanti i commenti sotto il post tra cui anche qualche critica a cui ha risposto mamma Veronica Cozzani.

Mamma Veronica Cozzani spegne le polemiche sulla linea di vestiti di Belen Rodriguez

Sotto il post di Belen Rodriguez sono spuntati diversi commenti da parte di utenti che, pur apprezzando i vari modelli si lamentano per i prezzi considerati troppo alti per un vestito. “Belli tutti per carità però più di 100€ per un vestitino a fiori mi sembra un po’ tanto sinceramente…”, scrive qualcuno. “Bellissimi e li aspettavo con ansia, quando dicevi per tutte le donne sinceramente pensavo che fosse per tutte ma invece sono costosi e quindi purtroppo non per tutte, peccato”, aggiunge un’altra. “Un abito in viscosa a 215 euro con la fantasia più usata da sempre, che si trovano nei mercatini da 50 anni a basso costo” scrive ancora un’altra signora.

Ad intervenire spegnendo tutte le polemiche è mamma Veronica Cozzani che, con un commento, ha difeso il lavoro della figlia: “Tutto Made in Italy, sono di ottima qualità”, scrive la mamma di Belen.













