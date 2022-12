Belen Rodriguez, l’Argentina é Campione del Mondo/ “Sogno di rifarlo con Maradona”

Belen Rodriguez esulta, in ricordo di Maradona, per la vittoria dell’Argentina ai Mondiali FIFA Qatar 2022

Nelle ore segnate dal trionfo dell’Argentina, consacratasi squadra vincitrice della Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022, esulta in ricordo di Maradona l’iconica argentina naturalizzata italiana, Belen Rodriguez. La modella, showgirl, influencer, insomma artista a tutto tondo, a margine della vittoria che la squadra rappresentate del suo Paese d’origine si é aggiudicata ai calci di rigore con un 4-2 dopo l’ex aequo 3-3, contro la Francia, si dice al settimo cielo. E le occasioni che lei ha per celebrare pubblicamente il trionfo argentino sono un’intervista concessa al Corriere e un intervento condiviso via Instagram.

Belen Rodriguez oggi non c'è a Le Iene?/ Ecco perché il suo messaggio allarma ai fan

«Felicissima per Messi, ma avrei tanto ballato ancora con Maradona», dichiara in occasione dell’intervento a mezzo stampa, la ritrovata coniuge di Stefano De Martino. E l’intervista dell’argentina, poi, prosegue ancora con una romantica menzione della leggenda del calcio made in Argentina di tutti i tempi, Diego Armando Maradona: «Questa Coppa del Mondo è un sogno! L’Argentina, il mio Paese, è una terra che ha sempre lottato tantissimo e questa vittoria è davvero incredibile. Ho tifato e pensato che è un vero peccato che Diego (Maradona, ndr.) non abbia potuto guardare una partita così spettacolare. Anche se credo che l’abbia vista lo stesso, dall’Alto». È a dir poco entusiasta, quindi, Belen Rodriguez per la vittoria dell’Argentina, che alla finale dei Mondiali FIFA trionfa con uno storico 7-5.

Belén sorveglia l'ex Antonino Spinalbese al GF Vip?/ L'indizio social che...

Molti, come lei, ora più che mai vivono con emozione l’orgoglio argentino, anche in ricordo di Maradona, che tra i più grandi sportivi argentini ha regalato il sogno del riscatto alla madrepatria attraverso i suoi successi nel calcio. E Belen, non a caso, ammette che sogna di rifarlo con Diego per la terza volta: «L’ho sentito vicino, tutti l’abbiamo sentito vicino. L’ho conosciuto, ho ballato con lui due volte e questa volta sarebbe stato bellissimo un nostro terzo ballo per questa vittoria, per festeggiare con lui ancora una volta». Per Belen Rodriguez la vittoria argentina é dedicata anche alla terra del marito Stefano De Martino, la città di Napoli e la squadra campana a cui Maradona ha regalato la sua vita dedicata al calcio, divenendone il bomber di sempre: “Per me è aria di casa e quello che hanno respirato oggi — centinaia di tifosi in festa per le strade del capoluogo camano, ndr — tifando così intensamente è motivo di orgoglio! Ho guardato la partita trattenendo il fiato tutto il tempo insieme alla mia famiglia, con mio marito Stefano, con mia sorella e mio fratello, i miei genitori, invece, sono partiti proprio per l’Argentina quindi festeggeranno li”.

Belen Rodriguez, mamma Veronica punge Stefano De Martino/"Chi lascia le mie figlie.."

Il Mondiale appena concluso era l’ultimo di Leo Messi e Belen, quindi, aggiunge: «Sono felicissima per lui, un campione d’eccezione, con questa vittoria ha preso tutte le soddisfazioni possibili per un calciatore. Quando si vince un Mondiale è un’unione per una terra”. Da qui l’augurio a mezzo stampa: ” Auguro al mio Paese che questa vittoria così sostanziosa possa portare tanto bene”.

Il dolce messaggio su Instagram per l’Argentina

Ma non é tutto. Perché, inoltre, la sorella di Cecilia Rodriguez, festeggia il trionfo argentino anche con un post pubblico , via social. “Okay, adesso respiro. Grazie a tutta la squadra, grazie Messi, grazie Diego! Dovevi vederla anche questa partita, ma credo tu l’abbia vista lo stesso! Dall’alto, sempre dall’alto! Vamos Carajo! Vamos Argentina…”, é il messaggio che Belen Rodriguez in persona scrive a corredo di una carrellata di scatti, che la immortalano mentre stringe la bandiera argentina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA