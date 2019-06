Belen Rodriguez/ Lascia Tu si que vales “per” Stefano De Martino? Il gossip

I giorni di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, per i follower, sono scanditi da dediche social e ultimi gossip. A mesi dal loro ritorno di fiamma, il rapporto tra l’argentina e il ballerino appare sempre più forte, così come il gossip che li vorrebbe presto genitori per la seconda volta. D’altronde, Instagram è pieno delle loro dediche d’amore. Tra le ultime quella della Rodriguez fatta con bellissime parole di Pablo Neruda. “Amo i tuoi piedi, perché hanno camminato sulla terra, sul vento e sull’acqua, finché non mi hanno trovata” scrive Belen, accanto a romantiche foto di loro due insieme. Intanto non arrivano sviluppi sulla questione gravidanza che, seppur nell’aria, non trova ancora alcuna conferma dai diretti interessati.

BELEN RODRIGUEZ PRONTA A LASCIARE TU SI QUE VALES?

Ciò di cui invece si parla molto sono i prossimi impegni lavorativi di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il settimanale Chi lancia una nuova indiscrezione sull’argentina che sarebbe sempre più lontana da Mediaset. In particolare, Belen potrebbe non essere alla conduzione di Tu si que Vales per la prossima stagione. Ecco quanto si legge su Chi: “Il manager di Belen e Stefano ha in mente progetti per entrambi che non si fermano a Raidue. Belen e Stefano potrebbero ritrovarsi alla guida del Dopofestival. Il manager non conferma, sorride, ma nemmeno smentisce la notizia. Un piano perfetto per lanciare come volti Rai sia la Rodriguez sia De Martino, ieri coppia del gossip, ora protagonisti di punta delle rete di Stato”, si legge. E poi ancora: “Ma c’è un ma. Belen, a metà luglio, dovrebbe iniziare le riprese di Tu si que vales. Se la presenza della showgirl dovesse consolidarsi in Rai, è ipotizzabile che non farebbe più parte del team e del programma di Canale 5″.

