Belen Rodriguez “latitante” sui social/ “Sono gelosa della mia gravidanza, voglio…”

Belen Rodriguez, tra meno di un mese, avrà finalmente tra le braccia la piccola Luna Mariè, frutto del suo amore con Antonino Spinalbese. Dopo aver condiviso sui social le prime ecografie e l’emozione che prova ogni volta che sente la sua bambina scalciare, Belen, da qualche settimana, è sempre meno presente sui social. Un’assenza che è stata notata dai fans a cui la showgirl argentina ha deciso di spiegarne il motivo. Dopo aver regalato ai suoi 10 milioni di followers un tutorial di make up, Belen si è intrattenuta su Instagram e, attraverso una serie di storie, ha raccontato il motivo per cui sta condividendo meno foto e video della sua vita privata. “Vi volevo lasciare un saluto, visto che sono un po’ assente. Non so, ma questa gravidanza mi ha preso così. Mi voglio tenere un po’ di cosine per me. Mi sento più serena così, mi sembra di custodire la mia esperienza e questo mi fa sentire bene. Non è che io sia diventata antipatica. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo”, ha raccontato la Rodriguez.

Belen Rodriguez, ultime settimane di gravidanza

Coccolata dal compagno Antonino Spinalbese e dal resto della famiglia, Belen Rodriguez si sta godendo le ultime settimane di gravidanza. All’incontro con Luna Mariè manca sempre meno e la showgirl argentina sta bene come ha spiegato lei stessa. “Manca poco, io sto bene, sono solo un po’ stanca, perché sto arrivando alla fine di questo lungo viaggio. Ormai manca meno di un mese. Non vedo l’ora di vedere la mia Lunita e condividerla con voi”, ha fatto sapere la showgirl che non vede l’ora di stringere tra le braccia la sua bambina e rivivere quelle emozionati provate otto anni fa con la nascita di Santiago.

