Belen Rodriguez/ Le foto senza slip ma con tanti… fiori! Gravidanza smentita?

L’estate ha preso il via per tutti coloro che continuano a lavorare e grattarsi la testa in vista degli impegni quotidiani e chi, come Belen Rodriguez, ha preso l’auto ed è di nuovo scappata in vacanza. Questa volta la bella argentina ha portato con sé il marito ritrovato Stefano De Martino e il piccolo Santiago finendo in mezzo al nulla nella campagna di Ibiza, almeno così sembra dagli ultimi scatti postati dalla showgirl. Fin qui niente di male se non fosse che tutti sono a caccia del famoso pancino sinonimo della gravidanza che tutti i siti e i settimanali ormai sventolano da mesi (si parla già del terzo mese di gravidanza secondo il gossip) ma senza successo. Al posto del pancino pronto a lievitare i fan in questi giorni hanno trovato nuove foto hot della showgirl che se la settimana scorsa posava con le calze fingendo di dormire e lasciando intravedere il suo lato b, questa volta ha fatto anche di “peggio”.

GLI SCATTI HOT DI BELEN RODRIGUEZ

Proprio dalle sue vacanze arrivano una serie di scatti hot (postati su Instagram in versione “mossa”) che la mostrano completamente nuda, almeno secondo la prospettiva con la quale sono state scattate, e coperta solo da un po’ di lenzuolo bianco e da un grande mazzo di fiori invidiato dai suoi fan. Così su Instagram si legge: “Quel mazzo di fiori ha una vita sessuale più emozionate della mia” o ancora: “Belen sei unica..ogni tua foto è strepitosa”. La showgirl sfoggia una nuova voglia di mostrarsi forse dovuta proprio alla felicità ritrovata al fianco del suo amato Stefano, padre di suo figlio Santiago e, secondo il gossip, anche della bambina che porta in grembo. Fatto sta che al primo rialzo delle temperature, Belen Rodriguez ha fatto già impazzire i fan….

