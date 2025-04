È un giorno speciale per Belen Rodriguez e per il suo ex marito Stefano De Martino: Santiago, il loro figlio, compie oggi 12 anni e per l’occasione la showgirl ha voluto scrivergli una bellissima e toccante lettera, pubblicata poi su Instagram. A corredo di due scatti di Santiago, uno più recente l’altro da piccolo, Belen ha descritto con amore il figlio, sottolineandone le più belle qualità e dicendosi fiera di lui.

“12 anni amore mio, come vola il tempo.”, ha esordito Belen nella lettera. Che dunque continua: “Volevo sapessi che sono tanto ma tanto fiera di te, sei un ragazzo in gamba, con un cuore e una sensibilità gigantesca, sei divertente, sei curioso, sei romantico, sei entusiasta, sei leale, sei carismatico, sei creativo, e tutto il mio mondo è dentro i tuoi occhi. Te amo Santi, grazie per avermi resa mamma per la prima volta.”

Santiago De Martino è il primo figlio di Belen, che qualche anno dopo ha avuto la piccola Luna Marì dalla relazione con Antonino Spinalbese. Il post pubblicato dalla conduttrice su Instagram ha conquistato i like di tantissimi volti del mondo dello spettacolo, ma spicca su tutti quello di Emma Marrone. La cantante è nota anche per essere l’ex di Stefano De Martino, che lui tradì proprio con Belen. Oggi quella storia è del tutto archiviata, e i rapporti con entrambi con la cantante sonno ottimi, come dimostra non solo il gesto social fatto da lei all’ultimo post di Rodriguez, ma anche l’amicizia con il conduttore Rai, che l’ha ospitata nell’ultima puntata del programma di Rai 2 Stasera tutto è possibile. Occasione durante la quale Emma ha approfittato anche per chiarire che col suo ex non c’è alcun ritorno di fiamma in corso.

