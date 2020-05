Belen Rodriguez, l’imitazione di Virginia Raffaele/ Video:”sorpresa, sono vestita!”

Pubblicità

L’imitazione di Belen Rodriguez è uno dei cavalli di battaglia di Virginia Raffaele, non ci sono troppi dubbi a riguardo. Dalle mosse per scuotere il lato B fino alla grande attenzione per i selfie e i contenuti social, la Belen della Raffaele sorprende di volta in volta. Avremo modo di rivederla nella prima serata di oggi, lunedì 25 maggio 2020, in prima serata su Rai 2. Ovviamente con tanto di sigla sulle note di ‘Oh meo Dio’. La Raffaele mostra prima le sue curve tramite una vetrata satinata, che ci mostra la sua capacità di inclinarsi all’indietro fino all’inverosimile. “Oh meo Dio, la scalinata“, dice scendendo verso il palco. “Non notante niente di particolare?”, dice, “sorpresa, sono vestita!“. La finta Belen approfitta poi della presenza di tanti paparazzi per farsi subito un selfie, dopo 3 minuti di astinenza. “Io che sorrido. Io che tengo il broncio. Io che penso”, dice mentre mostra sempre le stesse espressioni, “incredibile questa non viene mai”. “Io che tocco il musicista, il musicista che tocca me. Il musicista che si tocca da solo”, aggiunge.

Pubblicità

Belen Rodriguez, l’imitazione di Virginia Raffaele

Dalla discesa delle scale fino alla risalita: la Belen Rodriguez di Virginia Raffaele gioca sulle movenze della showgirl argentina e la sua ingenuità. Nonchè il suo essere poliedrico e fare un po’ tutti i mestieri. “Sono qui sapete perchè?”, dice la comica durante lo sketch, “Sono qui praticamente perchè io sono conduttrice, sono attrice, sono cantante e sono anche molto fantasiosa. Solo che ormai ho fatto veramente tutto. Pensate, una volta ho pure lavorato”. Scopriamo poi che Belen, seppur a fatica, è diventata persino giornalista. Un mestiere difficile, dice, perchè bisogna fare le domande e non ascoltare la risposta. “Questa carriera la inizio con un ospite particolare, un’intervista scomoda, un’intervista politica, sapete che la prima regola di un giornalista è far piangere l’ospite”, sottolinea prima di far entrare Sabrina Ferilli. “Non ha mai divorziato in Perù“, annuncia, “non ha mai fatto se**o online. Eppure è famosa“.

Video, l’imitazione di Virginia Raffaele





© RIPRODUZIONE RISERVATA