Belen Rodriguez, l’immagine di una flebo pubblicata sui social/ “Ecco come mi ricarico…”

Belen Rodriguez, le vicissitudini sentimentali non intaccano la routine quotidiana

Come di consueto l’estate si colora di rosa ma non sempre le notizie di carattere sentimentale che giungono al novero della cronaca parlano di liaison dal lieto fine. Le ultime settimane sono state dominate dalle notizie e rumor sul fronte Belen Rodriguez e Stefano De Martino; la rottura tra i due sembra ormai certa. Si erano ritrovati dopo anni dalla prima relazione e le cose sembrano finalmente andare nel giusto dei modi. Come un fulmine a ciel sereno è invece giunta la notizia della fine della loro storia con tanto di rumor sulla presunta nuova fiamma della showgirl argentina.

Belen Rodriguez: "Tu sorridi sempre.."/ Posa con il figlio, in assenza di Stefano De Martino, e..

Sulle sorti del rapporto sentimentale con Stefano De Martino e in riferimento alla presunta nuova relazione regna il silenzio. Non a caso, gli ultimi contenuti postati in rete da Belen Rodriguez riguardano tutto fuorché le sue vicende private e sentimentali. Come riporta Leggo, la showgirl ha di recente rivelato ai suoi follower il suo personale metodo di ricarica quando le energie sembrano non essere abbastanza per affrontare la quotidianità. La conduttrice si è infatti mostrata su Instagram con una flebo.

Veronica Cozzani incoraggia la figlia Belen Rodriguez dopo la separazione da Stefano/ "Nessuno è morto"

Belen Rodriguez, “pieno” di vitamine e integratori per combattere lo stress accumulato

Stando a quanto riporta il portale, Belen ha spiegato come l’utilizzo della flebo faccia parte di un trattamento contro lo stress accumulato. Con questo metodo immagazzina in maniera corposa ed efficace vitamine ed integratori energetici che soprattutto nel periodo estivo sono necessari per affrontare le giornate. Probabilmente, la showgirl avrà sentito l’esigenza di ricaricarsi a dovere anche per le turbolenze che stanno riguardando la sua vita privata e sentimentale e non solo per le attività quotidiane legate alla professione.

Belen Rodriguez, frecciatina a Stefano De Martino?/ "E io lo sapevo già... Il sesto senso delle donne"

Nonostante l’ultimo post condiviso sui social da parte di Belen Rodriguez non abbia nulla a che fare con le vicende di carattere sentimentale, buona parte dei commenti spostano l’attenzione proprio sulla recente rottura con Stefano De Martino. Molti chiedono spiegazioni in merito alla separazione, alla ricerca di una verità amara o di una smentita clamorosa. Per il momento però – tanto la showgirl argentina quanto il ballerino e conduttore – hanno scelto la via del silenzio, probabilmente come principale forma di tutela. Sicuramente nelle settimane a seguire, quando le circostanze saranno congrue, entrambi racconteranno la realtà dei fatti.











