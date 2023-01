Belen Rodriguez, lite con i paparazzi per Luna Marì/ L’incredibile somiglianza con Santiago

Belen Rodriguez e Luna Marì paparazzate al palco: la showgirl non la prende bene

Belen Rodriguez è sempre tra i personaggi televisivi più chiacchierati, complice anche l’esposizione social che la donna non ha mai disdegnato. Negli ultimi giorni però qualcosa ha urtato decisamente la sua sensibilità di madre. In seguito ad una tranquilla uscita con sua figlia Luna Marì per passeggiare in un parco, alcuni paparazzi hanno iniziato a filmarla nonostante il suo evidente nervosismo. Il video ha colpito anche gli utenti in rete, che hanno però rimarcato la presunta saccenza della donna, considerata troppo impostata anche quando le circostanze non lo richiedono.

“Non faccio la fi*a, vorrei solo uscire con Luna Marì senza essere scattata“, queste le parole di Belen sui social, in risposta a chi la accusa di prestarsi in maniera snob alle paparazzate. “Non mi piace essere ripresa mentre sto con i miei figli, sono fatti miei”, aggiunge la showgirl, motivando la sua rigidità con la volontà di mantenere i suoi figli lontano dalle indiscrezioni dei fotografi e dei giornali di gossip. Non a caso, aggiunge di essersene lamentata anche con il paparazzo stesso: “Chiedete al paparazzo, gli ho detto: ma non possiamo evitare visto che ieri le avete già fatto le foto? Sono seria perché mi manca la libertà, soprattutto quando sto con i miei piccoli.

Non solo momenti tesi per Belen Rodriguez e i suoi splendidi bambini; oltre alla diatriba per la paparazzata ai danni della piccola Luna Marì, la showgirl ha reso partecipi i suoi followers con una foto davvero particolare. L’argentina infatti, sfogliando un album di vecchie fotografie, ha deciso di condividere con i propri fan uno scatto che la ritraeva in tenera età, più o meno la stessa di Santiago oggi.

I fan più attenti di Belen Rodriguez hanno notato però un’altra particolarità in comune con il piccolo, oltre l’età. La foto della showgirl argentina da piccola ha infatti colpito per l’incredibile somiglianza con il suo primo figlio Santiago. Si era sempre parlato della grande somiglianza del piccolo con il padre Stefano De Martino, ma questo inedito scatto della madre sembra cambiare definitivamente la percezione. Perfino la nonna, madre di Belen Rodriguez, ha constatato l’incredibile somiglianza: “Santi! Ma se ti copri la bocca, Luna“. Questo il commento di Veronica Cozzani sotto la foto di Belen da piccola.

