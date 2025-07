Secondo Gabriele Parpiglia, ci sarebbe stata una lite in strada tra Belen Rodriguez e un glover in seguito alla quale sarebbe intervenuto Stefano De Martino

Momento di nervosismo per Belen Rodriguez che sarebbe stata la protagonista di una lite accesa con un glover in quel di Milano. A riportare la notizia è Gabriele Parpiglia nella sua newsletter in cui svela che il tutto sarebbe accaduto sabato scorso, sotto casa della showgirl argentina. L’episodio sarebbe accaduto intorno alle 23 e il diverbio sarebbe avrebbe portato ad “urla e offese” al punto da aver richiamato anche l’attenzione di Stefano De Martino che, come fa sapere ancora Parpiglia, sarebbe intervenuto per calmare l’ex moglie e capire la situazione.

La presunta lite tra Belen e il glover sarebbe accaduta sotto gli occhi dei passanti che avrebbero assistito a tutta la scena raccontando, poi, la loro versione dei fatti parlando con il conduttore napoletano. Come si legge nella newsletter di Parpiglia, infatti, pare che De Martino abbia parlato con delle persone lì presenti che, avendo assistito al tutto, avrebbero dato ragione al glover.

Stefano De Martino: così avrebbe placato la lite tra Belen Rodriguez e il glover

“Preoccupato per le grida che hanno riempito la via“, Stefano De Martino si sarebbe prima affacciato dalla finestra e poi sarebbe sceso in strada per placare gli animi. “Una volta sceso in strada, Stefano si è confrontato con una famiglia che ha assistito alla scena e ha dato ragione al Glover. Poi, De Martino ha appianato i nervosismi e con aria sconsolata è tornato in casa con la sua ex”.

Su quanto riferito da Parpiglia, Belen Rodriguez non ha ancora commentato. La showgirl, infatti, da diverso tempo evita di commentare tutte le notizie che la riguardano preferendo ignorare il tutto come ha scelto di fare sul gossip riguardante Olly. Sulla presunta lite con il glover, il condizionale è d’obbligo ma la notizia è già diventata virale scatenando la reazione dei fan della showgirl che continuano a seguirla sui social dove ha ricominciato a condividere tanti momenti della sua vita quotidiana.

