Belen Rodriguez, scontro choc col benzinaio a Porto Cervo: divieto ignorato e insulti in diretta. Il video esplode sui social.

Belen Rodriguez litiga con il benzinaio e gli risponde malissimo: volano insulti

Belen Rodriguez ha litigato furiosamente con un benzinaio mentre si trovava alla guida della sua auto. L’alterco è avvenuto accanto al Sottovento, storico locale della lussuosa zona di Porto Cervo, dove pare che la showgirl abbia fatto un errore causando la reazione dell’operatore. Ma andiamo con ordine. Secondo quanto si apprende, Belen Rodriguez è passata con il suo SUV senza rispettare un divieto d’accesso e un birillo rosso che serviva per bloccare il traffico, così il benzinaio è subito intervenuto: “Scusami, ti dico che non puoi passare, perché hai spostato il birillo?”.

Cecilia Rodriguez e la gravidanza: "Ecco quanti kg ho perso"/ La possibile data del parto

Intanto, un testimone oculare ha filmato tutta la discussione e nel video si sente la risposta maleducata di Belen Rodriguez, che gli risponde: “Perché mi stai sul c**o“. Così, il benzinaio ha continuato: “Anche lei mi sta sul c**o e quindi? Qua non può passare! Se ci sono i birilli non può passare!” mentre un altra persona ha cercato di spiegare alla showgirl argentina come mai non potesse transitare in quel pezzo di strada: “C’è il pozzetto aperto, Belen sei sul pozzetto aperto!”.

Belen Rodriguez criticata per le foto della figlia Luna: "Troppo esposta"/ Lei sbotta: "Decido io per noi!"

Belen Rodriguez, estate di litigi: lo scontro con un rider di Glovo

Le vacanze di Belen Rodriguez stanno scatenando parecchio clamore soprattutto dopo che il video della discussione con il benzinaio ha fatto il giro del web. I commenti degli utenti sono tutti a favore dell’uomo che ha semplicemente cercato di far rispettare le regole, soprattutto perchè i segnali parlavano chiaro: in quel punto c’era divieto d’accesso. Molti sono stupiti dalla sua maleducazione, anche se non è la prima volta che la showgirl si mostra piuttosto scontrosa in pubblico, fermo restando che rimane ancora senza risposta il caso lite Belen-Cecilia.

Belen Rodriguez, silenzio rotto sul nuovo fidanzato: "Come stanno le cose"/ La verità su Andrea Foriglio

Poco tempo fa Belen Rodriguez era stata coinvolta in una lite con un rider di Glovo e si era messa ad urlare per strada tanto che ad un certo punto è uscito dalla sua abitazione anche Stefano De Martino che ha provato a calmare gli animi per poi rientrare nella casa decisamente deluso. Insomma, la conduttrice continua a far scalpore per le sue interazioni scontrose. Cosa le starà succedendo?