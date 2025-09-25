Belen Rodriguez è finita al centro di una nuova lite con i paparazzi: la showgirl furiosa in strada a Milano insieme alla figlia Luna Marì

Belen Rodriguez ha sempre dimostrato di essere una donna senza peli sulla lingua, che non si fa mettere i piedi in testa. Negli ultimi mesi, anche per questa sua caratteristica, è finita al centro del gossip per alcune liti che l’hanno vista protagonista. A quelle se ne aggiunge oggi una nuova, finita tra le pagine del settimanale Oggi.

La conduttrice e showgirl argentina è stata infatti fotografata durante un’accesa lite avuta con i paparazzi. È ben noto, d’altronde, il difficile rapporto che Belen ha con questi ultimi, causato anche dal fatto di essere seguita spesso e volentieri appena mette piede fuori casa. Ma a farla infuriare, questa volta, non tanto gli obiettivi rivolti su di lei, ma il fatto che ci fosse anche sua figlia.

Belen Rodriguez litiga con i paparazzi a Milano: sfuriata in strada, con lei anche la figlia Luna Marì

Belen si trovava in un locale insieme a sua figlia Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, quando si è ritrovata, fuori da questo, una serie di paparazzi che la stavano aspettando. L’incontro ha fatto letteralmente infuriare la showgirl, che, secondo la fonte, avrebbe urlato: “Basta, sono stanca. Andate via e state lontana da me e dalla mia bambina!”. Il tutto è avvenuto a Milano, in zona Garibaldi, dove Belen non è poi riuscita a trattenere la rabbia, scagliandosi contro i paparazzi e continuando a tenere stretta a sé la figlia. Ad immortalare la scena è stato proprio il giornale Oggi, pubblicando poi gli scatti di Belen furiosa, che tiene la mano della figlia minore. Ancora una volta, la conduttrice finisce, dunque, nel mezzo di una lite che riaccende le discussioni sul suo conto.