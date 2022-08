Belen Rodriguez: Luna Marì, come chiama Stefano De Martino?/ La showgirl svela il nomignolo

Luna Marì, la figlia di Belen e del suo ex, Antonino Spinalbese, chiama Stefano De Martino in un modo che nessuno immaginava. A rivelare il piccolo “segreto” di casa è un video diffuso dalla stessa showgirl argentina sui social, brevi sequenze condivise via Instagram Stories che raccontano il modo in cui la piccola, secondogenita arrivata dopo il figlio Santiago De Martino, si rivolge al ritrovato amore della Rodriguez.

Belen Rodriguez incinta del terzo figlio?/ Dal pancino alla scelta sugli impegni in TV: gli indizi

Ultimamente sembra davvero che la coppia, fresca di un nuovo ritorno di fiamma, stia vivendo un momento d’oro dal punto di vista sentimentale e familiare e qualcuno parla già di un matrimonio bis. Una serenità ritrovata per la conduttrice di Tu sì que vales, come dimostrano i post allegri della showgirl che, insieme alla famiglia, si gode questo ultimo scorcio d’estate regalando ai fan alcune chicche della loro vita quotidiana dietro le quinte dei prossimi impegni televisivi. Nel video pubblicato poche ore fa dalla Rodriguez sui social, la piccola Luna Marì ride e si diverte con il fratello maggiore e con le battute di mamma Belen, che rilancia davanti all’obiettivo svelando il tenero nomignolo con cui la secondogenita chiama il suo Stefano…

Belen raggiante su Instagram: "Preso 4 chili! Pure di felicità"/ C'entra De Martino?

Luna Mari in vacanza con Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la figlia della showgirl lo chiama…

Non “zio”, non “Stefano”, ma “Tetè“: è così che la piccola di casa Rodriguez, Luna Marì, chiama Stefano De Martino secondo quanto rivelato in un video pubblicato dalla showgirl poche ore fa. La bimba, secondogenita della conduttrice di Tu sì que vales nata dal passato amore con Antonino Spinalbese, è ancora molto piccola e per questo usa quel nomignolo, tanto semplice quanto tenero, per rivolgersi al compagno della mamma. Tutto è stato svelato attraverso una delle Instagram Stories di Belen Rodriguez, un breve filmato in cui la secondogenita Luna Marì, intenta a mangiare un bel piatto di pasta, ride di gusto a una battuta della mamma e cerca di dare un po’ delle sue pennette al cane di Stefano De Martino, Choco. È a quel punto che Belen, divertita dal dolce gesto della sua piccola, le spiega perché non deve farlo: “Vuoi dare la pappa a Choco? No che poi Tetè si arrabbia eh…“.

Stash e Stefano De Martino eccellenze, dopo Amici/ I premi all'Alessandro Nomellini Awards

Luna Marì, sguardo vispo e sorrisetto in primo piano, ascolta la madre e continua a gustare il suo piatto all’aperto. La famiglia si gode le ultime battute di vacanza prima dell’inizio dell’autunno, quando per Belen Rodriguez e Stefano De Martino si riaprirà la stagione degli impegni nel piccolo schermo stavolta con una certezza in più: il loro ritrovato amore. Il ritorno di fiamma della coppia più paparazzata degli ultimi tempi ha scatenato la nuova corsa al gossip e, da più parti, riprende vigore l’ipotesi di un nuovo appuntamento all’altare. E chissà se proprio la piccola Luna Marì sarà la damigella per mamma e il suo “Tetè”. Nel frattempo, nell’aria si sente profumo di una possibile terza gravidanza per Belen, complice un piccolo indizio che ha acceso la fantasia dei fan…











© RIPRODUZIONE RISERVATA