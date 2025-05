Belen Rodriguez malattia, silenzio rotto dalla showgirl: “Subito un intervento chirurgico”

È un periodo molto complicato per Belen Rodriguez, dopo la fine con il marito Stefano De Martino e l’allontanamento dalla tv nei mesi scorsi sembrava stessa riappropriandosi della propria vita ritornato a condurre il programma sul Nove Only Fun e riallacciando i rapporti con gli ex. E invece adesso sembra che i problemi non siano finiti, da settimane si rincorrono le voci di un pesante litigio con la sorella Cecilia Rodriguez ed adesso la showgirl ha rivelato di essere stata male.

Belen Rodriguez, nuovo fidanzato? Chi ha scelto tra Spinalbese, Galvano e De Martino/ Nel locale con un ex

Nelle scorse ore, infatti, attraverso il suo profilo Instagram, Belen ha mostrato la sua linea di Make-up e proprio mentre si truccava ha ammesso che i suoi cosmetici siano ottimi per ridare colore al volto, colorito e lucidità che lei ha perso perché è stata male. Belen Rodriguez malattia non è scesa nel dettaglio, non ha rivelato cosa ha avuto e cosa le è successo ma ha confessato di aver subito un piccolo intervento e che è stata due giorni in convalescenza. “Ho fatto un piccolo intervento…Ho preso troppi medicinali quindi dovrò fare una sorta di dieta detox per pulire il fegato.”

Belen Rodriguez, nessuna reazione alla sorella Cecilia incinta/ C’è ancora tensione tra loro?

Belen Rodriguez dimagrita, ha subito un intervento: cos’è successo e come sta

Non è scesa nel dettaglio Belen Rodriguez sulla malattia, sul piccolo intervento subito e su cosa avesse avuto. Tuttavia ha voluto tranquillizzare tutti dicendo di stare bene. Come sta Belen Rodriguez dopo l’intervento? “Ho risolto tutto, va tutto bene e questa è la cosa importante” ha ammesso la showgirl che poi ha aggiunto che la cosa più importante è che tutto si sta risolvendo nel migliore dei modi. Già nei mesi scorsi, infine, Belen è apparsa visibilmente dimagrita, all’epoca in un’intervista concessa a Mara Venier a Domenica In disse che la causa era il forte stress dovuto alla fine del suo matrimonio.