Belen Rodriguez, malore a Tu sì que vales/ Cosa è successo: “Potrebbe essere incinta”

Belen Rodriguez vittima di un malore durante le registrazioni di Tu sì qui vales. Lo rivela il settimanale Oggi, ipotizzandone anche la causa: la showgirl sarebbe incinta. Nuova gravidanza dunque per l’argentina? A dare adito a queste voci quanto accaduto mentre registrava la prima puntata del programma che tornerà a condurre su Canale 5. Secondo il settimanale Santiago, il figlio avuto da Stefano De Martino, potrebbe avere una sorellina o un fratellino tra qualche mese. «A suggerire che la bella argentina possa essere nuovamente in dolce attesa è il recente malore che dicono l’abbia costretta a saltare la registrazione della prima puntata della nuova edizione di Tú sí que vales», si legge sulle pagine del rotocalco. Ma né Belen Rodriguez né il marito hanno confermato le indiscrezioni riguardanti la presunta seconda gravidanza. Anche per questo voci e rumors circolano insistentemente nelle ultime settimane.

BELEN RODRIGUEZ, MALORE A TU SÌ QUE VALES: “È INCINTA?”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino avevano dichiarato tra l’altro che vorrebbero dare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago. Forse quel desiderio si sta avverando? Da tempo si vocifera di una possibile seconda gravidanza della showgirl argentina, visto anche il ritorno di fiamma col marito. I due appaiono sempre più innamorati. Ma intanto si godono l’amore ritrovato trascorrendo più tempo possibile insieme. La coppia, infatti, ha preferito concedersi una bella vacanza sullo yacht che tra l’altro prende il proprio nome proprio dal primo figlio. Da quando Belen e Stefano sono tornati insieme comunque i fan sono in delirio. Tutti coloro che li seguono sperano che arrivi un nuovo fiocco in casa De Martino-Rodriguez, ma non dimentichiamo che fino a qualche tempo fa si vociferava anche di un nuovo matrimonio per la coppia. Cosa arriverà prima tra le nuove nozze e il secondo figlio?

