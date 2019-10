Belen Rodriguez/ Malore in puntata: ci sarà? Rumors, info e… (Tu sì que vales)

Belen Rodriguez, mistero sulla presenza in prima puntata

Sulla presenza di Belen Rodriguez nella prima puntata di Tu sì que vales vige ancora il mistero più assoluto. L’argentina, lo ricordiamo, nel corso della prima registrazione dello scorso 31 agosto aveva avvertito un malore improvviso, che l’aveva costretta a lasciare lo studio, interrompendo di netto la puntata. In quell’occasione alcune voci avevano parlato di un capogiro probabilmente legato a una gravidanza, ma l’argentina – e il certificato medico presentato nei giorni successivi – avevano smentito questa eventualità; di recente, però è stato proprio suo marito Stefano De Martino a svelare che, in realtà, la ricerca di un secondo figlio rientra nei loro piani e sono in molti, da allora, ad attendere speranzosi il lieto annuncio. Belen sarà presente in studio o, per la prima volta da quando lo show ha avuto inizio, sarà assente dal palco?

“Chi” conferma l’assenza di Belen Rodriguez, ma…

A confermare l’assenza di Belen Rodriguez nella prima puntata di Tu Sì que vales è una comunicazione pubblicata dal settimanale Chi, che in occasione del malore della showgirl argentina si è affrettato a precisare che la registrazione è andata avanti anche senza il suo contributo: “ha spedito un certificato medico e non si è presentata in studio per le riprese della prima puntata che è stata registrata regolarmente senza di lei – si legge tra le colonne del noto settimanale – L’argentina si è palesata il giorno successivo, sorridente e serena”. I fatto che Belen sia tornata già il giorno seguente potrebbe suggerire però un suo inserimento tardivo nel montaggio. Il programma, infatti, è registrato e per gli addetti ai lavori aggiungerla in corso d’opera potrebbe essere stato un gioco da ragazzi.

Belen Rodriguez protagonista sui social tra ironia e…

Sono quasi nove milioni i fan che ogni giorno seguono gli aggiornamenti di Belen Rodriguez su Instagram. Il suo profilo social racconta la vita di una mamma e di una moglie che ha da poco ritrovato l’amore di suo marito, ma a farla da padrone sono sempre gli scatti sexy. Poche ore fa, a scatenare la curiosità dei follower è stata un’immagine che ritrae la showgirl argentina a terra, in lingerie sexy e circondata da due busti di statue adagiate sul pavimento. Molti fan ne hanno approfittato per punzecchiare la conduttrice, chiedendole se lo scatto fosse destinato ad alimentare una sorta di vendetta nei confronti di suo marito: “Hai fatto arrabbiare Stefano, per caso?”, chiede un follower. “Cosa hai combinato, perché hai spaccato tutto?”, scrive un’altra sottolineando gli oggetti riversi sul pavimento. Ironia a parte, lo scatto fa parte di una campagna pubblicitaria che ha coinvolto la Rodriguez, che con suo marito oggi ha un rapporto più che idilliaco.



