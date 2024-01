Belen Rodriguez mamma innamorata di Luna/ Sorrisi e giochi al parco: di Elio Lorenzoni non c’è traccia

Belen Rodriguez, giornata da mamma con Luna

Da quando ha deciso di lasciare il lavoro in tv, Belen Rodriguez trascorre sempre più tempo con i figli Santiago e Luna. Oltre ad accompagnare Santiago a scuola, la showgirl argentina ama giocare e divertirsi con Luna. La piccola che a luglio spegnerà la sua terza candelina e che è nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, è sempre più vivace e con lei Belen ritrova rapidamente il buonumore. Sui social, la showgirl è solita condividere foto e video dei suoi bambini che, oltre ad amarsi tantissimo, giocano molto insieme. Stavolta, però, a regalare ai fan di Belen un’immagine diversa è il settimanale Chi.

Nel numero in edicola da mercoledì 31 gennaio, infatti, Belen è stata pizzicata al parco insieme a Luna. Entrambe ben coperte per proteggersi dal freddo di Milano, mamma e figlia giocano e si scambiano dei sorrisi dolci e complici.

Belen e Luna: pomeriggio tra mamma e figlia

E’ un normale pomeriggio di giochi quello che ha immortalato il settimanale Chi che, nelle foto esclusive, mostra una Belen felice e innamorata della sua bambina che, insieme a Santiago, rappresenta il regalo più bello che le abbia fatto la vita. Con loro non c’è nessun altro, nè i genitori che sono sempre molto presenti nella vita di Belen nè Elio Lorenzoni con cui il rapporto sembrerebbe essere entrato ufficialmente in crisi.

Per la showgirl, il rientro in Italia dopo aver trascorso i primi giorni del 2024 in Argentina, è un mix di semplicità. Circondata dai suoi affetti più veri, sta ritrovando la serenità che aveva smarrito nei mesi scorsi.











