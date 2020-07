Belen Rodriguez, mamma Veronica Cozzani “Dalla sua parte”/ “Sempre con i miei figli”

Ormai è chiaro, questo per Belen Rodriguez non è un momento facile. Di certo non è ciò che la showgirl avrebbe voluto affrontare quando ha ritrovato il marito Stefano De Martino dopo una lunga separazione. Un destino che era pronto a ripetersi a distanza di alcuni mesi vissuti con passione e spensieratezza. Oggi Stefano è lontano e Belen sembra aver ritrovato la serenità tra le braccia di Gianmaria Antinolfi. D’altronde a regalarle giorno dopo giorno il sorriso è soprattutto suo figlio, Santiago, e la sua famiglia. In particolare è forte e presente il sostegno di mamma Veronica Cozzani, perno della famiglia Rodrigueze sempre pronta a prendere le difese dei suoi figli, anche pubblicamente. È quanto accaduto anche di recente, proprio su Instagram.

Belen Rodriguez, momento difficile: mamma Veronica dalla sua parte

Veronica Cozzani, come fa notare GossipeTv, in risposta ad un follower su Instagram, ha tenuto a sottolineare come lei sia sempre dalla parte dei suoi figli e di suo marito, spinta da un “amore incondizionato” che le impedisce di agire in modo diverso da questo. Una mamma, insomma, pronta anche a metterci la faccia pubblicamente pur di difendere Belen, Cecilia e Jeremias. D’altronde proprio la maggiore dei fratelli sta vivendo un momento delicato, che nessuno meglio di una mamma può comprendere. Intanto il gossip continua con gli occhi puntati proprio su Belen che nelle ultime ore ha fatto discutere per un like lasciato ad un suo ex e ai suoi muscoli: Andrea Iannone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA