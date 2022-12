Belen Rodriguez, mamma Veronica punge Stefano De Martino/”Chi lascia le mie figlie..”

Belen Rodriguez: la madre Veronica Cozzani si apre sugli ex, con Ignazio Moser, e…

É la showgirl per antonomasia in Italia, Belen Rodriguez, che in queste ore torna a far parlare di sé per una frecciatina della madre, che indirettamente sarebbe destinata anche a Stefano De Martino.

É ormai risaputo che, tra i vari tira e molla nel matrimonio, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono resi a più riprese protagonisti di un ritorno di fiamma, come accaduto nel 2019 e nel 2021. Lo scorso dicembre 2021, la modella argentina e conduttrice de Le iene e l’ex allievo ballerino di Amici 9 e ora conduttore di Stasera tutto è possibile in casa Rai si sono concessi una nuova chance in amore, per tornare a stare insieme, dopo aver dato alla luce il primogenito Santiago. Un momento en rose di cui si parla da almeno un anno a questa parte e a cui farebbe allusione anche la madre di Belen Rodriguez nonché ex insegnante in pensione dalle origini italiane, Veronica Cozzani, in una confidenza fatta all’ufficializzato genero, Ignazio Moser.

Così come riportato da quest’ultimo, in occasione di un nuovo intervento ripreso da Gossip e TV e concesso a Casa Chi, web format condotto da Sophie Codegoni, Veronica Cozzani ha testualmente esortato il promesso sposo della figlia Cecilia Rodriguez a non lasciare la sorella di Belen, per un motivo ricorrente nel clan Rodriguez: “A me un giorno Veronica mi ha detto, con tono perentorio, come solo lei può dire: ‘Ricordati che tutti quelle che hanno lasciato le mie figlie poi sono tornati e se ne sono pentiti, che non ti venga mai in mente di farlo quindi”.

Nozze all’orizzonte nella Belen Rodriguez family…

Che quella di mamma Veronica Cozzani sia una frecciatina lanciata indirettamente a Stefano De Martino, con allusione al ritorno di fiamma tra lui e Belen Rodriguez? Chissà.

La domanda sorge spontanea. E, intanto, Belen Rodriguez si dichiara in trepidante attesa di celebrare il preannunciato matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

