È ancora gelo tra Belen e Cecilia Rodriguez: le due sorelle sarebbero sempre più lontane secondo le ultime indiscrezioni

Belen e Cecilia Rodriguez sempre più lontane? È questo che svelano le indiscrezioni sulle due sorelle, da settimane al centro del gossip. Un tempo inseparabili, tra le due sarebbe infatti calato il gelo in seguito ad una lite che le avrebbe allontanate in modo irreparabile. I motivi? Ancora sconosciuti, anche se non mancano indiscrezioni.

Belen Rodriguez, fiume di critiche dal web dopo lite con benzinaio/ Lei sbotta: "Ho le mie ragioni"

Si è parlato di una presunta lite legata alla gravidanza di Cecilia, di questioni familiari, che riguarderebbero in primis Ignazio Moser, marito di Cecilia e, più recentemente, anche di questioni di denaro alla base di questa lite. Nelle ultime ore sono però stati diffusi nuovi retroscena sulla questione, che metterebbero in evidenza un nuovo tentativo di Belen di fare pace con la sorella minore.

Belen Rodriguez, lite furiosa col benzinaio a Porto Cervo: "Mi stai sul c*!"/ Il video diventa subito virale

Belen e Cecilia Rodriguez, nuovi retroscena sulla lite tra le due sorelle (e c’entra ancora Ignazio Moser)

È il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua ultima newsletter Chicchi di Gossip, a svelare le presunte ultime novità su Belen e Cecilia, svelando che “Ancora una volta Belen è stata messa alla porta, anzi, Cecilia non ha voluto nemmeno incontrarla”. Secondo l’autore, al centro ci sarebbe ancora Ignazio Moser, definito “un muro invalicabile”. Come Ignazio si innesti nella lite tra le due sorelle resta ancora un mistero, che potrà essere chiarito solo dalle dirette interessate.

Cecilia Rodriguez spiazza: "Sono molto gelosa, la terapia mi ha aiutato"/ "Sono territoriale, ma..."

Intanto, anche il settimanale Di Più, nel suo ultimo numero, ha approfondito la questione attraverso la voce di una fonte vicina alle due sorelle, spiegando che “Chi le conosce parla di un distacco improvviso – e che – Cecilia è rimasta molto delusa“. E ancora: “In un momento così delicato, si aspettava sostegno, presenza, calore. Invece Belen è distante, fisicamente ed emotivamente”. Non resta ora che attendere i prossimi aggiornamenti.