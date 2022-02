Belen Rodriguez “Miei figli la priorità”/ “Ho peccato d’entusiasmo non di leggerezza”

Stefano De Martino e Belen Rodriguez non si nascondono più

Possiamo parlare di un ritorno di fiamma o, in realtà, di un amore che, seppur tra mille alti e bassi, non si è mai spento? Affermarlo, quando si tratta di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è difficile. Le loro dichiarazioni sono lapidarie – e comprensibilmente prudenti – così come il loro rapporto è pieno di sfaccettature contrastanti. Di sicuro c’è che, nella loro storia, nulla è scontato e che “il colpo di scena” è sempre dietro l’angolo. Al momento, una (forse) inattesa paparazzata, lascia intendere che nella coppia sia tornato il sereno! Il gossip parlava da giorni di una riappacificazione ma i diretti interessati non avevano mai commentato.

Stefano aveva promesso che, in caso di ritorno di fiamma, lo avrebbe comunicato. Nulla da dire, invece, per quanto riguardava il continuo “via vai” di Belen da casa sua. In fondo – va ricordato – i due hanno un figlio: Santiago. Nulla di strano dunque se la coppia continuava a frequentarsi. Lei, invece, aveva solo affermato che, lavoro a parte, la sua vita era tutta dedicata ai bambini, in casa. Se poi, fuori, c’era una persona ad aspettarla e con cui trascorrere momenti di gioia… tanto di guadagnato!

Con Antonino ha sbagliato?

A rendere possibile l’ipotetico riavvicinamento, anche la storia appena chiusa con Antonino Spinalbese. Subito dopo la nascita, lo scorso luglio, della loro Luna Marì, infatti, la coppia si era separata. Ora Belen Rodriguez confida che, a costo di sembrare egoista, vuole pensare solo a sé stessa e ai due figli. Se non è contenta lei, è difficile che possano esserlo loro. Di sicuro, però, non vuole più soffrire. Se una cosa non va… meglio tagliare. Lei – continua la 37enne – ha sbagliato tanto perché è un’entusiasta. Ed è lì l’errore: nel fare le cose subito.

Belen, insomma, stando alle sue stesse parole, avrebbe peccato di entusiasmo, non di leggerezza. Sì, perché, alla fine, questo suo modo di essere fa del male a lei per prima. Frasi che, forse, tra le righe, parlano della rottura con Antonino?

Ci sarà per sempre per Stefano

E ora, qual è la strada per non soffrire mai più e raggiungere la felicità sentimentale da tempo agognata? Tutto fa pensare che, quantomeno, il percorso sia stato intrapreso con Stefano De Martino. È forse lui, infatti, il motivo del rinnovato sorriso di Belen? La showgirl argentina si era un po’ sbottonata durante la prima puntata de “Le Iene”. Co-conduttrice al fianco di Teo Mammuccari, durante un “gioco” aveva pronunciato frasi importanti. Stefano è una persona che la fa arrabbiare spesso, vero. Allo stesso tempo, però, è anche l’uomo per cui sarà sempre presente, sicura che lui farà altrettanto. Una piccola prima conferma della nuova ritrovata intesa?

Rumors parlavano di serate magiche già consumate ma… ora ci sono alcune foto inequivocabili che “inchiodano” i due. La coppia, infatti, è stata beccata dai paparazzi di Chi in una spa del Bresciano, in Franciacorta. Mano nella mano mentre parlano, coperti da un candido accappatoio, Stefano e Belen sono l’immagine della felicità. Non ci resta che aspettare nuovi “sviluppi”…



