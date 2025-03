Belen Rodriguez e i social: “Oggi libero arbitrio, ci vorrebbe più controllo“

L’esposizione mediatica dei minori è spesso oggetto di dibattito in rete e sui social, soprattutto se si tratta di figli di personaggi e volti noti dello spettacolo. In molti, infatti, condannano questa attitudine da parte dei Vip e non solo di postare sui social le immagini dei propri figli, sin dalla nascita, sottolineando i rischi che ne derivano a cominciare dalla privacy del minore. Chi ha deciso personalmente di non voler vedere la propria immagine sovraesposta sui social è Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

A raccontare questo retroscena è stata la stessa showgirl argentina, nel corso di una recente ed intima intervista rilasciata a Repubblica in cui si è raccontata a tutto tondo. Soffermandosi sul tema delle critiche e del fenomeno sempre più incontrollato degli haters, Belen ha sottolineato che servirebbe più tutela nei confronti di chi utilizza i social e rischia di ricevere offese e insulti, invitando dunque ad una maggior regolamentazione: “Adesso c’è il libero arbitrio sui social, e invece ci vorrebbe più controllo”.

Belen Rodriguez e la richiesta del figlio Santiago: prendere le distanze dai social

Dopo aver sottolineato questo punto di vista sul fenomeno dei leoni da tastiera sui social, Belen Rodriguez si è poi soffermata sul figlio Santiago, nato nel 2013 dal matrimonio con l’ex Stefano De Martino. Il bambino ha oggi quasi 12 anni ed avrebbe espressamente chiesto alla madre di non condividere più le sue immagini sui social, come raccontato dalla stessa showgirl: “Mio figlio mi ha chiesto di non postarlo più. Poi, un giorno, ha cambiato idea: ‘Se mi piace una foto la metti e vediamo i messaggi?’. Scrollavo i commenti davanti a lui, con la paura che venissero fuori gli insulti. Invece tutto bene, per fortuna”. Santiago avrebbe così deciso di prendere le distanze dai social, preferendo tutelare al meglio la propria privacy nonostante l’indiscussa notorietà dei suoi genitori.