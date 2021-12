Belen Rodriguez monta il lettino sola “Donna da sposare” lei risponde/ “Ho già dato” frecciatina ad Antonino?

Belen Rodriguez è sempre più distante da Antonino Spinalbese. La showgirl argentina negli ultimi giorni è stata al centro di alcuni gossip sulla fine della sua relazione con Antonino Spinalbese. Sulla rottura tra i due si è tanto parlato e ipotizzato, soprattutto perché nessuno dei due diretti interessati ha rilasciato una dichiarazione ufficiale a questo riguardo.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è finita?/ Il loro "freddo" incontro al bar

Belen Rodriguez sembrerebbe essere stata vista mano nella mano con l’attore Michele Morrone e da un po’ di tempo a questa parte la donna appare sempre sola nelle sue storie Instagram, in compagnia solo dei suoi due figli Santiago e Luna Marì a cui dispensa tutto il suo amore e le sue attenzioni.

Belen Rodriguez ha chiuso definitivamente con Antonino Spinalbese?

A riprova della definitiva separazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è apparso un video sui social della showgirl in cui è intenta a montare il lettino della piccola Luna Marì in totale autonomia senza che dell’hair stylist ci fosse l’ombra e se tra i commenti qualcuno ha notato come Belen possa essere una donna da sposare lei ci ha tenuto a precisare di non averne la minima intenzione rispondendo: “No, no, ho già dato”.

Stefano De Martino: "Avvilente essere il ‘signor Belen’"/ "Etichette sminuiscono"

Nonostante sia single Belen Rodriguez non ha perso la sua serenità e sulla social mostra sempre il lato più allegro di sé cantando e sempre sorridente in compagnia, in casa, della piccola Luna Marì e di Santiago che cresce di giorno in giorno e dell’affetto di sua mamma Veronica e di suo padre Gustavo mentre all’esterno è sempre in compagnia delle sue amiche.

LEGGI ANCHE:

Stefano De Martino "nasconde" fidanzata misteriosa?/ Dopo Belen Rodriguez...

© RIPRODUZIONE RISERVATA