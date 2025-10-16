Belen Rodriguez da un po' è approdata in Rai ma sembra che nei corridoi stiano già sparlando di lei, cosa ha alimentato le malelingue.

Da molti anni Belen Rodriguez è un volto molto noto e amato della televisione, la sua carriera è iniziata come showgirl e col tempo è riuscita a farsi sempre più spazio nel mondo dello spettacolo anche nei panni di conduttrice. L’abbiamo vista al timone di alcuni noti programmi come Pequeños Gigantes e Tu Si Que Vales. Qualche anno fa è approdata anche a Le Iene, quando ha ottenuto la conduzione del programma ha rivelato che era il suo sogno da tantissimo tempo.

Nel 2023 Belen Rodriguez ha fatto i conti con un momento molto delicato e difficile della sua vita che l’ha fatta sprofondare nel baratro della depressione. In quel periodo scoprì anche che Stefano De Martino l’aveva tradita con molte donne e il loro matrimonio giunse per l’ennesima volta al capolinea, questa volta a quanto pare in modo definitivo. A causa della sofferenza che provava aveva deciso di prendersi una pausa dalla televisione ed è tornata un anno dopo sul Nove e su Real Time.

Belen Rodriguez approda in Rai e attira critiche e cattiverie: perché stanno sparlando di lei

Da un po’ la splendida conduttrice argentina ha deciso di passare in Rai, sta conducendo Matti Da Legare su Radio 2 e da poco l’abbiamo vista a Ballando con le Stelle nel ruolo di ballerina per una notte. Sembra però che nei corridoi della Rai abbiano già iniziato a parlare male di lei. Il motivo? A quanto pare c’è chi non gradisce che venga trattata in modo privilegiato.

Una fonte ha rivelato a Fanpage che le voci maligne sono iniziate a causa del cachet di Belen Rodriguez per la conduzione di Matti da Legare. A quanto pare per ogni puntata guadagnerebbe il doppio rispetto ad una normale conduttrice ed è solo in voce collegata da Milano. A Radio Rai i malumori starebbero quindi aumentando a causa del trattamento diverso che viene riservato alla conduttrice. La Rai sta puntando tanto sulla nota conduttrice, la vorrebbe nella prossima edizione di Ballando con le Stelle e potrebbe anche condurre Sanremo Giovani al fianco di Gianluca Gazzoli, rumors che hanno contribuito ad alimentare le malelingue.

