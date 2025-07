Belen Rodriguez pronta per Ballando con le stelle con un ruolo speciale: "Non sarà una concorrente"

Belen Rodriguez scalda i motori verso la nuova edizione di Ballando con le stelle? La showgirl argentina sembra sempre più vicina ad approdare nel cast di Milly Carlucci per la nuova stagione del dancing show. Come da tradizione il format farà capolinea sul piccolo schermo a partire da ottobre, e le indiscrezioni parlano di un possibile ruolo nel programma per la ex moglie di Stefano De Martino.

Elisabetta Gregoraci sul presunto flirt con Francesco Arca: reazione strana e misteriosa/ Cosa non torna

Molto difficile però immaginarla come concorrente, il ben informato giornalista Davide Maggio ha fornito invece qualche aggiornamento riguardo alla possibile partecipazione di Belen alla trasmissione, che potrebbe essere coinvolta come ballerina per una notte: “Ci sarà, ma non come concorrente” ha spiegato il giornalista sull’argentina. La possibilità di vederla in pista però esiste, resta da capire con quali modalità. Sicuramente nelle prossime settimane ne sapremo di più a riguardo, intanto i fan di Belen iniziano a sfregarsi le mani e sognano di ritrovare la sorella di Cecilia in prima serata su Rai1.

Georgette Polizzi smaschera coppie a Temptation Island: “Tutte finte e costruite"/ "Stanno recitando"

Ballando con le stelle, oltre a Belèn Rodríguez sfuma anche Barbara D’Urso

L’unica certezza riguardo alla nuova edizione di Ballando con le stelle è la presenza nel cast della signora Coriandoli, interpretata dal comico Maurizio Ferrini. Molto complicata anche la pista che porta a Barbara D’Urso, altro pezzo da novanta che Milly Carlucci avrebbe tentato di portare in trasmissione nei mesi scorsi.

Niente da fare però, visto che anche la celebre conduttrice non dovrebbe essere nel cast del dancing show pronto a tornare sul piccolo schermo in autunno. Vedremo quando sarà il momento degli annunci cosa potremo attenderci dalla nuova edizione di Ballando con le stelle, con i nomi grossi che sicuramente non mancheranno, ma non saranno quelli di Belèn Rodríguez e Barbara D’Urso.

Delitto di Garlasco/ Taccia: “Sempio e l'ambulanza al verbale? Vi spiego cosa è successo”