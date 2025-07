Belen Rodriguez nel mirino del web, un video scatena il dubbio: troppa chirurgia estetica o uso smodato dei filtri?

Non è certo una novità che Belen Rodriguez si ritrovi al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto quando il tema è il gossip. Nelle ultime ore la showgirl argentina è stata però travolta dalla curiosità degli appassionati per un tema decisamente lontano dalle trame di cronaca rosa. Tutta ‘colpa’ di un video pubblicato proprio di recente sui social – come racconta Il Giornale – e che avrebbe messo in evidenza una sorta di ‘trasformazione’ estetica che in molti non avrebbero gradito.

Il video pubblicato da Belen Rodriguez aveva come oggetto una difesa a spada tratta della sua maschera di bellezza lanciata sul mercato alcuni giorni fa; il prodotto aveva già aizzato polemiche nei giorni seguenti alla pubblicizzazione al punto da portare la conduttrice argentina, stando al video di alcune ore fa, ad intervenire per difendere non solo le caratteristiche ma anche gli effetti positivi.

A quanto pare, solo una piccola parte si è però concentrata sul tema centrale; buona parte dei commenti sembrano infatti riferiti all’aspetto fisico di Belen Rodriguez che a detta di alcuni risulterebbe stravolto rispetto al solito.

Belen Rodriguez, l’aspetto fisico alimenta il dibattito: “Ma cosa ha combinato?”

Troppi ritocchi di chirurgia estetica o solo eccesso di filtri? Il dubbio sta scatenando – come riporta Il Giornale – roventi polemiche sul web dopo il video pubblicato di recente da Belen Rodriguez. C’è chi si mostra perplesso, chi difende la showgirl, ma anche chi senza mezzi termini punta il dito contro la conduttrice: “L’ho riconosciuta solo dalla voce” – scrive qualcuno – “Non sembra più lei, ma cosa ha combinato”.

Insomma, perplessità generale sull’aspetto fisico di Belen Rodriguez nel video pubblicato di recente sui social e non sembra effettivamente chiaro se la ‘trasformazione’ notata dagli utenti sia frutto di un eccessivo ricorso alla chirurgia estetica o all’utilizzo smodato di filtri. Qualcuno, addirittura, insinua che non sia veramente lei nel video: “Non è Belen, non è casa sua, è palese”, scrive un utente come riporta Il Giornale. Chissà che non decida nuovamente di intervenire al fine di porre un freno anche a questo nuovo polverone social che la vede protagonista suo malgrado.