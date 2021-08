Belen Rodriguez, nessuna pausa per la maternità?/ Maurizio Costanzo la difende

Pochi giorni dopo la nascita della figlia Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio, Belen Rodriguez è tornata a lavoro con le registrazioni delle prime puntate della nuova edizione di Tu sì que vales che andrà in onda a settembre, in prima serata su canale 5. Una scelta consapevole quella di Belen che, dopo il lavoro, si sta rilassando con la sua bambina e il compagno Antonino Spinalbese ad Alberella. Tuttavia, la scelta di Belen di tornare subito a lavoro non è piaciuta ad alcuni fans. In particolare, una lettrice del settimanale Nuovo sul quale Maurizio Costanzo cura una rubrica dedicata alla televisione e ai personaggi del mondo dello spettacolo, ha sottolineato come Belen, forse, avrebbe dovuto aspettare prima di tornare a lavoro. A difendere la showgirl, però, è proprio il marito di Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo difende Belen Rodriguez

Da anni conduttrice di Tu sì que vales, dopo i primi giorni trascorsi a casa con la piccola Luna Marì, Belen Rodriguez è tornata a lavoro. A tal proposito, una lettrice del settimanale Nuovo ha scriticato tale scelta. “Credo che questo attaccamento al lavoro da parte di Belen Rodriguez possa nascondere una certa incapacità di prendersi una pausa…Forse aveva paura che qualcuna possa approfittarne…”. Maurizio Costanzo, però, a cui la lettrice ha espresso la propria opinione, nella sua rubrica, ha difeso la showgirl: “Io non credo sia giusto giudicare Belen Rodriguez per la scelta di tornare in pista pochi giorni dopo aver partorito…Anche perchè lei le luci addosso le ha sempre a prescindere…”, ha spiegato Costanzo che ha poi dato un consiglio a Belen, colpita da un malore durante la sua prima registrazione – “Lavora sì, ma con prudenza Belu…”.

