Ormai i fan sembrano aver perso la speranza sulla gravidanza di Cecilia Rodriguez quando nella giornata di ieri come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia che lei aspetta il suo primo bambino e che sarà una femminuccia. Lei e Ignazio Moser sono al settimo cielo, andando a smentire le voci di una loro possibile crisi matrimoniale, e tanti sono stati i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono congratulati.

Cecilia Rodriguez è incinta del primo figlio con Ignazio Moser/ "È una bambina, ecco come la chiameremo!"

Ma Belen Rodriguez come ha reagito alla bellissima notizia di sua sorella incinta? Semplice: non ha reagito. Assenza completa di interazioni sui social. Certo, magari le ha fatto gli auguri in privato, dato che non bisogna sempre mettere in piazza ogni proprio affare, ma un cuoricino, una parola gentile avrebbe messo a tacere qualsivoglia pettegolezzo. I fan non sanno più che pesci prendere con le due sorelle.

Belen Rodriguez e Luna Marì accolgono Antonino Spinalbese dopo The Couple/ Il video di bentornato è virale

Belen Rodriguez non ha commentato la notizia di sua sorella Cecilia incinta

Che ci sia ancora un po’ di tensione tra Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia? Nelle settimane scorse quando si è parlato di una crisi tra quest’ultima e il marito Ignazio Moser si è chiacchierato sul fatto che si fossero sentiti imbarazzati da alcuni suoi atteggiamenti a una festa mentre altre voci di corridoio hanno detto che la conduttrice avrebbe messo in guardia la sorella dai possibili tradimenti del marito. Al momento la verità non si sa ancora. Quel che si sa è che Belen non si è congratulata con la sorella per la gravidanza, almeno sui social.

Angelo Edoardo Galvano, chi è il fidanzato di Belen Rodriguez/ Perché si erano lasciati? C'entra Cecilia

Cecilia e Ignazio Moser aspettano la loro prima figlia che prenderà il nome di Clara Isabel. Se sua sorella non si è fatta viva, ci ha pensato sua mamma Veronica Cozzani che ha commentato dicendo quanto segue: “Clara Isabel i nonni ti aspettano e già ti amiamo come si amano i nipoti. Fino all’infinito e oltre. Mia benedizione”. Sicuramente la bambina sarà inondata d’amore appena verrà al mondo.