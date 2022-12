Belen Rodriguez, non fa vedere la figlia ad Antonino?/ La replica: “Mai vietato”

Belen Rodriguez accusata di non far vedere la figlia ad Antonino

Belen Rodriguez dopo aver avuto una figlia con Antonino Spinalbese è tornata con l’ex marito Stefano De Martino. Da settembre Antonino è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 e in diverse occasione ha confessato di sentire molto la mancanza della figlia Luna Marì: “Credo di non poter gestire un altro amore perché sono invaghito di mia figlia, non riesco a trovare il tempo”. L’altro giorno Belen ha pubblicato su Instagram un video insieme alla figlia, le due stanno cercando di riprendersi dall’influenza australiana. Tra i tanti commenti c’è anche chi accusa la showgirl di non far avere ad Antonino notizie della figlia: “Belen non essere cattiva, falla vedere ad Antonino, è il suo papà e Luna è bellissima” e “Manda una foto al padre che sta al Grande Fratello da quasi tre mesi e ancora non gliel’hai fatta vedere. Sarebbe un bel gesto per lui”, hanno scritto due utenti.

Belen Rodriguez risponde alle accuse

Inaspettatamente Belen Rodriguez ha risposto a uno di questi commenti: “Nessuno lo ha mai vietato”, lasciando intendere di non aver mai ostacolato il rapporto tra Antonino Spinalbese e la figlia Luna Marì. È cosa nota che Belen avrebbe deciso di non immischiarsi nelle dinamiche del GF vip e si dice anche che la showgirl abbia persino fatto avanti una diffida verso il programma di Signorini perché non si parli di lei nello specifico. Anche se nella recente visita delle sorelle di Antonino è stato proprio Alfonso a chiamare in causa Belen, notando una somiglianza con la sorella maggiore. In quell’occasione Assunta e Lucia hanno fatto sapere ad Antonino di vedere regolarmente la nipotina. Sui social c’è anche chi ha preso le difese di Belen: “Se il caro Antonino voleva vedere ogni giorno la bambina non andava al Grande Fratello. E non glielo ha di certo ordinato il medico di andare lì. E ricordate soprattutto una cosa. Non è andato in miniera” e “Sono certa che Belen gli farà vedere la bambina, anche da come hanno parlato le sorelle di lui, non c’è nessuna ostilità da parte di Belen”.

