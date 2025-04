Misteri dei social, del mondo del gossip, che difficilmente si possono svelare così su due piedi dato che bisogna sempre aspettare aggiornamenti in merito. Ebbene ce n’è uno che è stato portato all’attenzione di Gabriele Parpiglia sul suo profilo Instagram. E chi riguarderebbe questo gossip? Due personaggi che il pubblico conosce bene: Belen Rodriguez (che di recente ha scritto una lettera al figlio Santiago) e Ignazio Moser.

“Non si seguono più sui social. Pare che lui l’abbia bloccata. Che succede?”: così si legge sulla storia del giornalista sul suo profilo social. Perché i due non si seguono più? Che sia successo qualcosa di grave in famiglia? Per ora si possono solo fare delle ipotesi, anche nelle ultime ore ci sono stati degli aggiornamenti.

Belen Rodriguez non ha ricambiato il follow di Ignazio Moser: perché?

La situazione ha subito un cambiamento, però: al momento Ignazio Moser è tornato a seguire Belen Rodriguez, senza essere ricambiato. Che la situazione che si è venuta a creare tra loro, per chissà quale motivo, sia stata in parte risolta? Oppure si possono considerare ancora in rotta di collisione?

Stando alle ultime indiscrezioni proprio i due protagonisti di questo gossip sono stati presenti a un evento e in quell’occasione i loro rapporti si sono rivelati distesi, anche se c’è chi mormora che lui pare non abbia gradito il modo in cui lei si è avvicinata alla console da dj di Andrea Damante per ballare e scatenarsi come si fa di solito alle feste. Quindi niente sguardi fulminanti o altro. Quindi le cose sono due, come canta Elodie: o tra i due è successo qualcosa di grave dopo oppure mentre Ignazio faceva un po’ di pulizia nella sua lista dei ‘Seguiti’ su Instagram le ha inavvertitamente tolto il follow.

